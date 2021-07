A fogak sem kedvelik a stresszt...

Alica csak azután vette észre, hogy csikorgatja a fogait, miután fagylaltot evett. „Általában nem eszek sem túl hideget, sem túl meleget, kerülöm a szélsőségeket, de azt a fájdalmat, amit akkor éreztem, amikor a fagylaltot a számba vettem, nem is tudom leírni” – mondta. Másnap fogorvoshoz ment. „A doktornő első látásra megállapította, hogy itt valami komolyabb dologról van szó. Éjszakára sínt ajánlott a fogaimra és pszichológust, aki megtanít arra, hogyan kell a stresszt kezelni” – mondta. Viszont a fogcsikorgatás nem az egyetlen ok, amitől erős fájdalmat érez valaki, ha fagyit eszik.



Repedések a fogzománcon



A hirtelen hőmérséklet-változás, ami ebben az esetben a fogakat érte, stresszt váltott ki. Mi is történik valójában, amikor beleharapunk a jégkrémbe vagy forró teát iszunk? „A fogat a dentin és a fogzománc alkotja. Hirtelen hőmérséklet-változáskor a dentin gyorsabban tágul ki vagy húzódik össze, mint a fogzománc. Ennek következtében függőleges repedések keletkeznek a legfelső rétegen, a zománcon” – magyarázta dr. Zuzana Jánošíková fogorvos. A fogak naponta ennek a veszélynek vannak kitéve.

A savanyú és az édes is A túl nagy stresszt az emberek nagy része a fogak ös?szeszorításával vagy fogcsikorgatással oldja, főleg éjszaka. Ezt legjobban a négyes és az ötös fogak sínylik meg. A dentin megreped, és fokozatosa leválik a zománc. Ezután a fog érzékennyé válik a hidegre, melegre, édesre, savanyúra, sósra, esetleg elkezdődik a szuvasodás.



A fognyak a legérzékenyebb



„Az érzékeny fog azt jelzi, hogy a fogideg a felszínt érő ingerre reagál. Oka többféle lehet: ínysorvadás, fogcsikorgatás, nem megfelelő fogtömés, ideggyulladás” – sorolja az okokat a szakember. Az érzékeny fogak 80 százaléka a fognyaknál fájdalommal jelentkezik. Ha bármilyen kellemetlenséget érzünk, amikor hideget vagy meleget eszünk, ez azt jelzi, hogy fel kell keresni a fogorvost.



Kerüljük el!



Nem kell azonnal lemondani a fagylaltról vagy a forró levesről, de a szakemberek az tanácsolják, hogy ne tegyük ki gyakran a fogakat túl nagy hőstressznek, hogy a fagylaltot inkább nyaljuk, mint harapjuk, hogy a forró italt hagyjuk kihűlni. „A megelőzést a rendszeres fogorvosi ellenőrzés és a szájhigiénia jelenti. Fontos a puha fogkefével végzett alapos fogmosás” – tette hozzá dr. Zuzana Jánošíková.



Átmeneti megoldás



Ha a fogak már a langyos vízre is érzékenyen reagálnak, speciális fogkrémet, fogselymet kell használni és a fogakat rendszeresen fluorizálni kell. A szakember figyelmeztetett: kerüljük a kísérletezést, és ne próbálkozzunk házi receptekkel, mert ezek tovább ronthatják a helyzetet. „Van olyan lehetőség, hogy a fogakat speciális, az érzékenységet csökkentő készítménnyel kenik be, de hozzá kell tennem, hogy ez rövid távú megoldás, és csak heveny állapotban ajánlom” – jegyezte meg a szakember.

Mikuláš Mosný, Zdravie