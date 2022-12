Csökkent a munkanélküliség Szlovákiában

„A munkanélküliség novemberben is csökkent. Aminek pedig még inkább örülök, hogy a munkavállalók száma folyamatosan nő. A foglalkoztatottság 2019 decemberétől számítva most a legmagasabb. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak száma elérte a válság előtti szintet. Ez azt is igazolja, hogy a szlovák munkaerőpiac jól működik” – értékelte a változásokat Milan Krajniak (Sme rodina) munka-, szociális és családügyi miniszter.

Az állástalanok száma majdnem minden megyében csökkent, csak Besztercebánya megye képez kivételt. A legnagyobb csökkenést – 0,12 százalékpontot – Nagyszombat megyében mérték, amely így az állástalanok alacsony számát tekintve – Pozsony megye után – a második helyre került.

A Munka-, Szociális és Családügyi Központ információi szerint idén novemberben 81 909 szabad munkahely várt betöltésre (2022 októberében ez a szám 82 888 volt). A legtöbb Pozsony megyében (26 883), a legkevesebb pedig Kassa megyében (3334).