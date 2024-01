Čaputová megvétózta a hatásköri törvényt

Az államfő kifogásainak egy része arra vonatkozik, hogy változik az Egészségügyi Ellátást Felügyelő Hivatal (ÚDZS) és a Statisztikai Hivatal (ŠÚ) vezetője kinevezésének és leváltásának módja. A törvényhozó itt nem vette figyelembe azt az alkotmányos alapelvet, hogy a legfelsőbb állami intézmények vezetőit az államfő nevezi ki, a többit pedig a kormány. Azt is kockázatosnak tartja, hogy változnak e két vezető leváltásának lehetséges okai is, Čaputová szerint ez veszélybe sodorja a két intézmény függetlenségét a kormánytól. A törvény visszamenőleges hatályára is figyelmeztet. „Már a két jelenlegi vezetőt is leválthatják ily módon, holott ők a korábbi feltételek alapján kapták meg a kinevezésüket, ez pedig sérti az alkotmányban garantált jogbiztonság elvét” – magyarázta.

Az államfő kifogásolja, hogy a Szlovák Információs Szolgálatot (SIS) és az Árszabályozási Hivatalt (ÚRSO) átsorolják a központi államigazgatási szervek közé, továbbá a módosítás elfogadásának módját és életbe léptetését is. „Ez alapvető változást jelent az SIS és az ÚRSO jogállását illetően, amit az érintett szervekkel való egyeztetés és tárcaközi egyeztetés nélkül fogadtak el, figyelmen kívül hagyva az összes jogi következményt és a két intézmény feladatainak teljesítésére gyakorolt hatását” – tette hozzá azzal, hogy mindez problémákat szülhet a gyakorlatban.

Fenntartásai vannak az államfőnek azzal is, hogy változik a fegyverekkel és hadiipari termékekkel való kereskedelemre vonatkozó szabályozás is, ezentúl az engedélyeket a védelmi minisztérium önállóan adná ki, a külügyminisztérium és az SIS jóváhagyása nélkül, ami sértheti a közérdeket. Ugyanis a védelmi minisztériumnak nincsenek olyan információi az emberi jogok betartásáról, a demokrácia állapotáról, a biztonsági helyzetről a világ egyes államaiban, mint a külügyminisztériumnak és a titkosszolgálatnak.

„Ugyanakkor ezek az információk létfontosságúak Szlovákia külpolitikai, biztonsági és kereskedelmi érdekei szempontjából” – közölte az államfő, és arra is rámutatott, hogy a gyorsított eljárás miatt itt is elmaradt a szakmai egyeztetés.

Emellett az államfő pusztán politikai érveket lát a kormány törvényjavaslatának gyorsított eljárásra vonatkozó indoklásában, nem pedig jogi és törvényhozási megfontolásokat. Bírálja továbbá a módosítások ügyében lefolytatott parlamenti vita menetét is.

A kompetenciatörvényt december 20-án szavazta meg a parlament, és az idegenforgalmi és sportminisztérium létrehozását is tartalmazta január 1-jétől.