Mit birtokol Babiš felesége?

Harminc együtt töltött, hullámvölgyekkel és felejthetetlen élményekkel teli év után Monika és én úgy döntöttünk, hogy útjaink most elválnak

– ezekkel a szavakkal jelentette be egy nagy szerelem végét Andrej Babiš, az ANO elnöke. 30 év együttlét után elváltak útjaik. A Blesk című cseh lap szerint több tény is arra utal, hogy a pár között már régóta elmérgesedett a helyzet.

Babišék már több hónapja nem élnek együtt. Monika nyár óta a jelenlegi otthonukhoz közeli lakótelepen lakik, de még mindig a közös otthonukban van az állandó lakhelye, és az új óriási rezidencia megépítése, amely 2025-től Babišék új otthonául szolgált volna, végül elmaradt. A több mint egymilliárd cseh koronát érő ház a Průhonice nevű faluban, a helyi kastély közelében épült volna. A terveket az A32 építészstúdió készítette, amely régóta együttműködik Babišsal.



„Az egyik villának még az alapjai sincsenek meg. Egy kis erdő mellett fog állni egy saroktelken, amely hat összevont telekből áll. A munkások októberben még csak a háromméteres gabionfalból készült kerítést készítették elő" - írta egy évvel ezelőtt az új rezidenciáról a Neovplyvni.cz honlap, amely szerint az épületet és a telket hivatalosan is Babiš Imoba nevű ingatlancégére jegyezték be. A cégben Monika Babišovának is volt érdekeltsége, aki 2018-ban saját kérésére távozott a cég vezetéséből. A döntését annak idején nem indokolta meg.



Mára elkészült a gabionfal. A munkások alaposan körbekerítették a telket, a belseje szinte láthatatlan. De ez minden. Maga az építkezés leállt. Az okok nem világosak. A kivitelező állítólag azt a verziót terjesztette a szakhatóságok elé, hogy kedvezőbb árakra várnak. „Itt semmi mozgás nem látszik, építettek egy falat és eltűntek" - mondta a portálnak egy helyi lakos.



A dologra talán magyarázatot adhat a politikus családi helyzete. Babiš két gyermeke, Frederik és Vivien már felnőtt. Frederik külföldön tanul, míg Vivien már befejezte külföldi tanulmányait, és az apja holdingjánál kezdett el dolgozni. A Babišék kapcsolatát övező homány és az erre vonatkozó kérdések már jó ideje foglalkoztatják a nyilvánosságot. Az egykor rendkívül aktív pár régen szinte minden társasági eseményről osztott meg fotókat, most azonban egy ideje „elhallgattak”. Nem osztottak meg semmilyen arra utaló információt, hogy például a húsvétot együtt töltötték volna, ráadásul az ünnepekkor mindegyikük más-más helyre utazott.

Mint arról a Neovplyvni.cz a továbbiakban beszámol, a házassági válság valószínűleg már több hónapja tart! Ennek bizonyítéka, hogy Monika nyár óta nem él együtt Andrejjal, hanem a průhonicei villanegyedbe kezdett ingázni, ahol eredetileg a 3,5 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező milliárdos új rezidenciája állt volna.



A rezidenciához nemcsak úszómedence, hanem kutyafuttató is tartozott volna, mert Babišéknak vannak kutyáik. „A szülők hálószobájának és a gyerekek hálószobájának szárnyai között egy szabadtéri terasz található, szabadtéri medencével és étkezővel" - olvasható az építési hatóságnak benyújtott tervrajzhoz csatolt dokumentumban. A házban egy házvezetőnői lakás is helyet kapott volna.



„Nyár óta rendszeresen látjuk őt itt. A Bentley-jével bekanyarodik annak a háznak a kapuján, aztán látjuk, hogy az autó általában a ház melletti fedett parkolóban parkol" - erősítette meg az egyik szomszéd. Elmondása szerint közös lányuk, Vivien is a házban lakik. Eleinte a házaspár „osztozott" rajta, és felváltva töltöttek vele időt. Januárban például Babiš elvitte őt az Alpokba, Monika pedig a húsvétot Olaszországban töltötte Viviennel.

Nagyon sok olyan ingatlan van, ahol Monika meghúzhatja magát. A Blesk értesülései szerint ugyanabban a faluban, ahol az említett villában állítólag együtt él a lányával, 2020 óta van egy lakása. Ezen kívül rendelkezik egy másik lakással is, amely az ő tulajdonában van, Prága Troja nevű kerületében. És ez nem minden. Monika ingatlanjai között van még egy lakás az ország északi részén található Lovosicében, amely 2011 óta van a tulajdonában. Egyébként három évtizeddel ezelőtt éppen a lovosicei Lovochemiában találkozott Monika – lánykori nevén Herodesová – Andrej Babišsal. (p1d)