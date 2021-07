Mi van Katalin táskájában?

A titkot Marcia Moody, a Kate: életrajz című könyv szerzője árulta el. Marcia a Glamour magazinnak említette meg egyebek mellett azt is, mik azok a dolgok, amiket Vilmos herceg felesége mindig magával visz, ha nyilvános jelenése van. Az egyik legfontosabb ezek közül a tükrös púder, hogy bárhol szinte észrevétlenül ellenőrizni tudja, hibátlan-e a sminkje, vagy a szél nem kócolta-e össze a frizuráját.

Zsebkendőt is tart a táskájában, valamint ajakápolót és sminktörlő kendőt – ezért még a legmelegebb nyári napon sem csillog az arcbőre.

Kate a természetes hatású sminket szereti, ezért olyan alapozót választ, amely fiatalosabbá, üdébbé teszi a bőrt. Kedvence a Long-Wear Even Finish Foundation alapozó Bobbi Browntól, állítólag már az esküvője napján is ezt használta.

A tükrös púder biztosan benne van

Vilmos herceg felesége nem tudja elképzelni a sminkjét a finom pinkes pirosító nélkül, amelynek üde megjelenését köszönheti akkor is, ha fáradt vagy kialvatlan. És ez a sok feladat és a három gyerek mellett gyakran előfordul. A pirosítók közül az már említett pinkest és barackszínűt szereti, leginkább a Nars vagy a MAC márkát. Ami a rúzst illeti, a halvány rózsaszínű árnyalatokat részesíti előnyben, kedvence a Clarins színezett ajakápoló.

Marcia Moody azt is elmondta – ami újdonság –, hogy Katalin nem volt mindig eleganciapárti. Fiatalkorában inkább fiús típus volt. Ma viszont igazi hölgy, főleg a hivatalos jelenéseken, amikor reflektorfényben áll. Ám „valójában olyan lány, aki nincs cukorból, és sosem félt a fizikai munkától” – állította Moody.

Kate nem használ drága kozmetikát, tehát aki szeretné lekoppintani a sminkjét, az bátran megteheti anélkül, hogy anyagilag tönkremenne.

(Forrás: Plus7dní)