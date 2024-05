Hatalmas vb-botrány: Könnyek és csalódottság az O2 Aréna előtt

Több száz becsapott és több ezer kár! A rendőrség figyelmeztet a hamis hokijegyekre. Azok a szurkolók, akik lelkesen vásároltak jegyeket az interneten, szembesültek a rideg valósággal.



Hokiélmény helyett könnyek és csalódás várta őket. Több tucat kétségbeesett szurkoló gyűlt össze péntek este az O2 Aréna előtt. Ahelyett, hogy bejutottak volna álmaik meccsére, egy sátor fogadta őket egy rendőrségi asztallal és űrlapokkal. Csalódott emberek mesélték, hogyan verték át őket csalók. Az elkeseredett szurkolóknak csak a könnyek maradtak. „40 ezer koronáért vettem jegyeket az interneten, és most kiderült, hogy hamisak!” – panaszkodik könnyes szemmel egy hölgy. „A fiam a születésnapjára kapta őket, és most teljesen összetört” – tette hozzá. A rendőrség megerősíti, hogy ez egy széles körben elterjedt probléma. Rajongók százai estek már áldozatul az átveréseknek, és a kár több ezer koronára rúg. „Az emberek ismeretlen oldalakon vásárolnak jegyeket, majd csodálkoznak, hogy azok hamisak” – figyelmeztet Eva Kropáčová rendőrségi szóvivő. A rendőrség arra kéri a szurkolókat, hogy csak hivatalos forrásból vásároljanak jegyet. Ne bízzanak az interneten található kétes ajánlatokban, és mindig ellenőrizzék a jegy eredetiségét – hangsúlyozza Kropáčová. A tapasztalt szurkolók tudják, hogy még érvényes jeggyel is problémákba ütközhetnek. A mérkőzések között ugyanis mindenkinek el kell hagynia az arénát, és a visszalépéskor csak az első, a sorozatból előkerült jegy érvényes. Ezt használják ki a csalók, akik egy jegyet több embernek adnak el.



