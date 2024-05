A futball-legenda úgy néz ki, mintha átment volna rajta egy vonat

Senki sem vonja kétségbe, hogy Casillas a történelem egyik legjobb kapusa, aki nagyszerű karriert futott be. De a végén több drámát is átélt. Pályafutását nem a Real Madridnál fejezte be, amelynél 16 évig játszott, és 725 mérkőzésen állt a kapuban. Ezt követően a Portóhoz igazolt, ahol öt szezon alatt 167 mérkőzésen lépett pályára, de nehéz idők jöttek. Pályafutását nem úgy fejezte be, ahogy az egy ekkora legendához illik. Edzés közben súlyos szívrohamot kapott, és miután meggyógyult, már nem volt képes olyan teljesítményt nyújtani, amire az élvonalbeli futballnak szüksége lett volna.

Mindehhez jött még a válása Sara Carbonerótól, akivel két fia van, Martín és Lucas. Mindkettő az édesanyjuk felügyeletére maradt, és Iker a válóperben mintegy 350 millió euró értékű vagyontárgyakon osztozott. Állítólag jó viszonyban váltak el, de hogy mi állt a spanyol szuperpár szakítása mögött, nem tudni. A férfi szívrohamát követően Saránál petefészekrákot diagnosztizáltak.

Casillas bankszámláján milliók vannak, a nők a lábai elé vetik magukat, és a neve mindenhol ajtókat nyit, de ő nem érzi magát boldognak. Saját bevallása szerint már nincs ereje úgy tenni, mintha minden rendben lenne.

„Nem alszom rendszeresen. Úgy akarok kinézni, mintha jól érezném magam, de nem tudom élvezni az életet. Régi dalokat hallgatok, de már nem tudok álmodni” - vallotta be Iker.

A jóképű spanyol Ester Ledecka vagy Carlos Alcaraz mellett szerepelt az Európai Unió legjobb sportolóinak kihirdetésén két hónappal ezelőtt. Az elmúlt hetekben a vidéket járta, és a közösségi médiában posztolt felvételeket a vándorlásáról. Leborotválta a fejét és ráncokat varázsolt a homlokára

. „Úgy nézel ki, mint akit elgázolt egy vonat” - kommentálta csapattársa, Gerard Pique az egyik felvételt.

