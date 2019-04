Suzuki Swift Sport: a kis agresszív darázs

A Suzuki valami egyedit akart piacra dobni, olyasvalamit, ami felkelti az emberek érdeklődését. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a tervezők összeszedték mindazt, ami a kezük ügyében volt, kicsit kombináltak, átültettek, másítottak, s íme: világra hozták a Swift Sportot.

Egyedi külső

Lehetséges, hogy nem mindenki fogja első látásra észrevenni a különbséget a klasszikus és a sportos Swift között. Míg az előző barátságos, gömbölyded, mosolygós autó, addig ez utóbbi agresszív, morcos darázs, vagy ha úgy, tetszik emotikon. Az utastérben néhány jelentős változás történt. A sofőr és utastársa új, feszes sportülésekben utazhatnak. Ezek nagyon jól megtartják a hátat, viszont nagy valószínűséggel csak a vékonyabb testalkatúaknak lesznek kényelmesek, ugyanis rendkívül szűkek. A sportos ént hivatott előhívni az utastér fekete-piros kivitelezése.

Távolról sem túlsúlyos

A Swift a rendkívül jól beállított futóműnek köszönheti igazi sportos énjét. A gyártók ugyanis gyakran épp ennek ellentettjével akarják elérni, hogy egy autó sportos legyen. A Suzuki viszont igazolja, hogy nem mindig van szükség kemény futóműre. Így ez a kicsi darázs széttört utakon is aránylag kényelmes, jól kezelhető, még nagyobb gyorsaságokban is.

Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy a Swift esetében az egyik kulcsfontosságú adat nem is annyira a lóerők száma, hanem az autó súlya. Ez a kicsi hot-hatch ugyanis csak 975 kiló, ami jóval kevesebb, mint az ilyen méretű autók. Ennek köszönhetően pedig igazi élmény száguldozni vele.

Nekem személy szerint nem is annyira a gyorsulás, hanem a kanyarok előtti lassítás tetszett leginkább. Amint jelentősebb megterhelés alá kerülnek az elülső kerek, a hátsók érezhetően fellazulnak, és ennek köszönhetően az autó fantasztikusan kezelhetővé, neutrálissá válik. Olyan szűk szerpentines utakon, ahol a nehezebb sportautókkal már kissé félelmetes lenne a száguldozás, ez a Swift igazán jó munkát végez – hála az alacsony súlynak és a nem eltúlzott teljesítménynek.

A motorházba az 1,4-es benzines négyhengeres 140 lóerős Boosterjet jelölésű erőforrás került. Ez a motor nemcsak száguldozásra alkalmas, autópályán, nyugodt tempóban is jól érzi magát – erről tanúskodik az extra felszereltsége is, amelyből az adaptív sebességtartón kívül például a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer sem hiányzott. A Swift Sport egyszerűen minden helyzetben és minden sebességnél mosolyt csal a sofőr arcára.

Összegezve és aláhúzva

Ez a Suzuki igazolta, hogy egy hothatch esetében nem feltétlenül a teljesítmény és a lehető legtöbb lóerő a legfontosabb szempont, s hogy néha a kevesebb is több a soknál. A Swift Sport nem életveszélyesen gyors – bár ebben az esetben is ésszel kell vezetni –, a sofőr a volánja mögött ülve érzi az autó lehetőségeit és képességeit. Olyan sofőrök kezébe való, akik élvezik a sportos vezetést, s akiknek a kanyarokban való száguldozás a végsebesség elérésénél is fontosabb.