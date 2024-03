Sajtóközlemény: Megérkezett az új Porsche Panamera

770 fényjelzés a pozsonyi repülőtér 13/31-es fő kifutópályáján a pilótákkal való első kapcsolatfelvétele céljából

Az M. R. Štefánik repülőtér 13/31-es futópályáját elsősorban köd esetén használják. Egy pilóta számára rossz időjárás esetén az első kapcsolat pontosan a 770 lámpa, amely nagyon fontos és hasznos a rossz időjárási vagy fényviszonyok közötti leszállásnál.

A Porsche a rossz időjárást és a rossz fényviszonyokat is kiválóan kezelte. Az új Panamera már alapfelszereltségként Matrix LED fényszórókkal van felszerelve. Opcionálisan azonban HD Matrix LED világítási rendszer is rendelhető, amely nagy felbontású megvilágítással és több mint 32 000 pixellel rendelkezik minden egyes fényszóróban, így a vezető minden időjárási körülmény között könnyebben lát a pilótafülkéből. A megvilágítás távolsága akár 600 méter is lehet. Az autógyártó az új modellben a vezetőtámogató rendszerek kínálatát is megerősítette. A standard sebességasszisztens például mostantól közlekedési táblák felismerésével is működik. Ha a rendszer aktív, a Panamera nem lépi túl automatikusan a sebességhatárt. Természetesen a Porsche számára a biztonság a legfontosabb. Így van ez az M. R. Štefánik repülőtéren történő leszálláskor is. A repülőgép leszállásakor a biztonság szempontjából fontos a fékezési viszonyok mérése. Télen a feltételeket egy speciálisan átalakított ötödik kerékkel rendelkező járművel mérik fel. A speciális kereket folyamatosan fékezik, miközben 96 kilométeres sebességgel halad a kifutópálya mentén, és olyan adatokat gyűjt, mint a kifutópálya felülete vagy a szilárd ütközések, amelyeket aztán kiértékelnek.

A németországi fejlesztők az új Panamera fékeinek újratervezésénél is a biztonságot tartották szem előtt, miközben a motor teljesítménye növekszik. Ez köszön vissza például a Panamera Turbo S-ben, amelyet alapjáraton felszerelt a versenypályákon tesztelt Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) rendszerrel. A féktárcsák mérete az első tengelyen 420 milliméter, a hátsó tengelyen 410 milliméter. Minden Porsche-rajongó tudja, hogy a gyári fejlesztők mindig is nagy hangsúlyt fektettek a gumiabroncsokra, mivel azok igen jelentős hatással vannak a kezelhetőségre, ezért nagy jelentőséget tulajdonítanak nekik a futóművek fejlesztésénél. Ez az oka annak, hogy az új Panamera modellekben továbbfejlesztett gumiabroncs-generációt használnak, amely növeli a kényelem és a sportosság közötti sávszélességet, ugyanakkor alacsonyabb gördülési ellenállást is kínál. A Porsche így először kínál sportgumikat lágyabb gumikeverékkel és optimalizált futófelületi mintázattal, amelyeket kifejezetten az új Panamera számára fejlesztettek ki.

Az új Panamera valóban a legapróbb részletekig kifinomult. A gumiabroncsoktól kezdve a világításon és a segédrendszereken át a vezetési élményig. Ismét stílusosan mutatkoztak be Stuttgartban, öröm kipróbálni.