Hyundai i30 Fastback: a stílusba rejtőzött praktikum

Ez a járgány elsősorban azokat hivatott megszólítani, akik praktikus és nagyon stílusos, az úton könnyen felismerhető autót keresnek. Bármennyire is kételkednek benne a képek alapján, az i30 Fastback simán elmegy családi autónak egy négytagú család számára, s a „fast”, tehát a gyorsaság szó sem került véletlenül az elnevezésbe. Az i30 Fastback egyszerűen nem csal, ugyanolyan jó, mint ahogy kinéz. Sikerült ugyanis megtalálni a módját annak, hogy alakítsanak ki olyan sportos kinézetű családi kupét, amelyben a csapott tető ellenére nem annyira tragikus hátul ülni, s amelynek a csomagterébe – ugyancsak a látszat ellenére – meglepően sok holmi elfér. Az autó családi énjét hivatott alátámasztani a Family felszereltségi szint is, amely a praktikusabb rakodótéren kívül például tolatókamerát is tartalmaz.

Meglepetések sora

Nekem személy szerint az autó fara jött be a leginkább. A kacsafarok megoldás nagyon jól mutat az autón, amit meg kell szokni, vagy pontosabban, amivel meg kell barátkozni, hogy a kisebb hátsó ablakon keresztül a visszapillantó tükörben nem lesz a legjobb kilátás, de ez ennek a kivitelezésnek a velejárója.

Az utastérből is nagyon kellemes volt a benyomásom, elsősorban azért, mert nem volt olyan érzésem, mintha az egyetlen cél az lett volna, hogy a járgányt minden áron túlkombinálják. A sofőr helyén kifejezetten kényelmesen éreztem magam, a vastag kormánykerék tartása is nagyon jó. Nálam hatalmas plusz, ha egy utastérben nem kell perceken át keresni valamilyen vezérlőgombot, mert a tervezők úgy érezték, jobb lesz, ha a világ legunpraktikusabb helyére teszik. Itt minden pontosan ott van, ahol azt várnánk, mondhatnám a kezünk ügyében.

Ami teljesen meglepett, az a csomagtér. Rég láttam olyan álcázott tágas teret, mint az i30 Fastback esetében. A 450 literes térben már alapban is sok minden elfér, az üléstámlák lehajtása után viszont 1351 literes tér áll a rendelkezésünkre. Mindez ráadásul olyan jól van kialakítva, hogy kis ügyeskedéssel egy kerékpár is szemrebbenés nélkül elfér az autóban.

Motor⋌ 1,4 T–GDi Hengerűrtartalom ⋌1353 cm3 Teljesítmény ⋌103 kW/140 LE Forgatónyomaték ⋌242 Nm Váltó ⋌7-fokozatos duplakuplungos automata Gyorsulás ⋌0–100 km/ó Üzemanyagtartály térfogata ⋌50 l Csomagtér térfogata ⋌450/1351 l Kombinált fogyasztás ⋌6–6,4 l/100 km Hossz./Szélesség/Magasság (mm) ⋌4455/1795/1425 A modell alapára ⋌16 090 euró A tesztelt modell ára ⋌20 140 euró

Normáltól a dinamikáig

Amit még az is észrevesz, aki nem akar, az a motor hangja, pontosabban az, hogy nem hallani. Én is meglepődtem azon, mennyire halk az autó. De nemcsak én, bárki ült az autóban az egy hét alatt, a dizájnon kívül azonnal azt díjazta, milyen halk.

Ez az i30 Fastback a négyhengeres 1,4 T–GDi erőforrással egyébként 140 lóerőt és 242 Nm-es forgatónyomatékot tud magából kisajtolni, ami épp elég a dinamikus vezetéshez és ahhoz, hogy ha kedvünk tartja, még a sportos tempót is kipróbáljuk. A duplakuplungos hétgangos váltóval 9,5 másodperc kell, míg elérjük a 100 km/órás sebességet. Jó, a kereszteződésről indulva lehet nem mi leszünk a leggyorsabbak, másrészt, ha száguldozásra vágyunk, ebből a járgányból is kihozhatjuk a maximumot.

Ahhoz, hogy igazán élvezzük az autót, dolgoznunk kell az üzemmódokkal. Pontosabban nem mindegy, melyik van beállítva, az i30 Fastback esetében ugyanis ezek az üzemmódok nem csak marketinghúzásnak számítanak, reális különbség van közöttük, az autó teljesen másképp viselkedik. Az Eco változat elsősorban a nyugodt vezetési tempót támogatja, dinamikus előzésre nem ad lehetőséget. Ha sietünk és érezzük, hogy az átlagosnál is többet fogunk előzni, a Sport módot kell beállítani. Ilyenkor kapcsoljuk át az automata váltást manuálisra, hogy a volánon levő váltókarokkal soroljuk a sebességeket, így még jobb lesz a sportos élmény. A harmadik, Normal üzemmód értelemszerűen a kettő között helyezkedik el, s az esetek többségében bizonyára ezt fogják használni úgy, mint én.

Ha stílusra vágyunk

Egy szó mint száz, a már felsorolt praktikumokon kívül az i30 Fastback azoknak lesz jó, akik hatchbacket és kombit sem akarnak, de stílusra vágynak, s mondjuk az i30 Fastbackkel leggyakrabban összefüggésbe hozott cseh konkurens modell nem felel meg az ízlésüknek – csak a margóra jegyzem meg, hogy ez a Hyundai sokkal látványosabb autó, határozottan nagyobb örömet okoz a hétköznapok során, mint a szerintem már eléggé uncsi, sokat ragozott cseh konkurencia. S ha már autó, akkor a kényelmen és praktikumon kívül legyen stílusos is. Az i30 Fastback pedig az.