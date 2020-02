Aki nagyobb dinamikát akar, annak ezt a Dacia Dustert kell megvennie

Nem ez az első alkalom, hogy Dacia Duster került a kezem ügyébe. A francia kézben levő román márka SUV-modellje olcsó, az aktuális generáció minősége is sokkal jobb, ráadásul terepen is jól teljesít. Próbáltam már alapfelszereléssel, négy- és kétkerék-meghajtással, hóban, sárban, erdei úton, s mégis mindig akad ok, miért kölcsönözzem ki egy újabb tesztútra. Most az egyszer az új motor erősebbik változatát tettem próbára.