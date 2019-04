Virág-királyság Pozsonyban

A Flóra nemzetközi kiállítás évente mintegy 50 000 látogatót vonz nem csak Szlovákia, hanem a környező országok területéről is. A pozsonyi INCHEBA EXPO területén megközelítőleg 170 kiállító kínálja majd portékáját idén is. Nem csak a hazai, hanem például a csehországi, olasz, lengyel, magyar, osztrák, holland, német, japán kereskedők is jelen lesznek a mintegy 11.000 m2 kiállító területen. A szervezők a sok színes virág-kavalkád mellett, gondoskodtak a kísérőprogramokról is. Megszervezik például a Flora Cup 2019 virágkötő versenyt, amelyben a virágkötők több kategóriában mérik össze ügyességüket. Az első napokban a zsűri kiértékeli a legszebb kiállított tárgyat is. Ezek mellett számos egyéb szakmai előadások, workshop-ok is látogathatók lesznek. Érdemes kiemelni Ing. Ivana Hričovský, DrSc., előadását, Martin Čurda show-ját, az eredeti japán lektor által készített japán ikebanát, a kaliforniai földigilisztákról szóló érdekes előadást, a kaktuszokról, illetve a környezetkímélő növénytermesztésről szóló előadásokat. A középiskolák informálják az érdeklődőket majd a továbbtanulási lehetőségekről, illetve kurzusokról. A látogatók ötleteket gyűjthetnek a modern kert kialakításához is. Vágott virágból, szobanövényekből, bonszájokból, kaktuszokból, vetőmagból, kertészeti gépekből, díszkövekből, bútorból, szárított és művirágokból, kerámiából, szökőkutakból, növényvédő szerekből, öntözőberendezésekből, üvegházakból, szakmai irodalomból, tanácsadásból és építészetből, medencékből és sok minden másból is széles lesz a választék. A kiállítás csütörtöktől szombatig 9.00-tól 19.00-ig, vasárnap pedig 9.00–18.00 között látogatható. A szervezők a gyermekek részére kedvezményes jegyekkel is készültek.

Czigler Mónika