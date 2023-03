Mzuri – több munkaművelet egy menetben

Az egyedülálló Mzuri strip-till vetőgép lehetővé tesz több munkaműveletet is egyetlen menetben. Az innovatív koncepciójának és annak köszönhetően, hogy több növényfajta vetésére is alkalmas, számos díjat nyert nemcsak Szlovákiában, de nemzetközi kiállításokon is.

A Mzuri magában ötvözi a mulcsozás és a klasszikus talajmegmunkálás technológiáját. A mulcsnak köszönhetően a talaj megtarja a nedvességet, véd a talajeróziótól, valamit segíti a mikrobiális életet a talajfelszínen. Ez a technológia optimális feltételt biztosít a mag kikeléshez és fejlődéshez. A gép előkészíti a magágyat, egy menetben elszórja a műtrágyát, elvégzi a vetést, majd visszatömörít. Ez a munkamenet, a magágykészítéstől a vetésig csak egy töredéke annak az időnek, amelyet a hagyományos módszerekkel végeznénk el.

A talajt előbb egy speciális vágótárcsa nyitja meg, majd a csoroszlyák 30 cm mélységben művelik meg a talajt, és egy menetben elhelyezik a műtrágyát is. Ezt követően a gumiabroncsos kerekek visszatömörítik a földet, hogy a magágyat ideálisan előkészítsék. Így kerül az átlevegőzött, nedves, porhanyós földbe a szem. A független magnyomó kerekek biztosítják a tökéletes kapcsolatot a mag és a táptalaj közt, mégpedig annak köszönhetően, hogy a vetőcsoroszlyák követik a műtrágyázókapák vonalát még nem párhuzamos mozgások esetén is. A vetés sávokban történik, melyek között a kihagyott terület érintetlen marad. Ez biztosítja a mikrobiális élet kedvezőbb fejlődését, amelynek köszönhetően több szerves anyag jut vissza a talajba, javítja a talajszerkezetet, védelmet nyújt a kiszáradás ellen, illetve garantálja a tápanyagok megtartását.

A Mzuri könnyedén megbirkózik a nagy mennyiségű tarlómaradvánnyal, és jelentősen csökkenti a talaj tömörödöttségét. Alkalmas kalászosok, repce, kukorica, napraforgó, szója vetésére is. Lehetőség van sűrűn vetett és pontos magelhelyezésre is.

A Mzuri gépek közt újdonságnak számít a Pro-Til 4 Tx. Ennek a modellnek nagyobb a tartálya, és akár négy kamrával is rendelhető, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre több típusú műtrágyát, granulátumot, illetve vetőmagot juttassunk ki.

A Mzuri Pro-Til 4Tx szállítási szélessége 2,8, munkaszélessége 4 méter. Képes 11 vagy 22 soros vetésre (dupla soros) gabonafélék esetében, a pontos vetést illetően pedig 6 soros vetésre. Sorköztávolság 364 mm, a Select funkció pedig lehetővé teszi a sorköz változtatását. A vetőegység cserélhető a kukorica vetésére szolgáló Xzactra.

A 3400 literről 5600 literre növelt tartálytérfogat megkövetelte, hogy a gépet új fő vázzal lássák el, amely kellőképpen át van méretezve, és ellenálló. Módosították a pneumatikus vetőmagszállító rendszert is. A légáramlást a tartály előtti elülső részbe szerelt két erős ventilátor biztosítja. A kiváló minőségű, egyenletes magszállítás érdekében a ventilátorok által beszívott levegőt két hőcserélő melegíti és párátlanítja, amelyek egyszerre hűtik a mindkét ventilátort meghajtó hidraulikaolajat. A vetőmagelosztó 2 gramm vetőmag pontossággal működik.

A tartály két szakaszra van osztva 60:40 arányban, és ez képes 2500 kg búza és ugyanennyi műtrágya befogadására. A Pro-Til 4Tx flexibilitását bizonyítja, hogy akár négyféle vetőmag és műtrágya kijuttatására lehet alkalmas. A Tx variáns esetében a tartály négy kamrára osztódik 40:40:10:10 arányban. Ez a tartályelosztás lehetővé teszi a vetés igény szerinti beállítását.

Minden tárolórekesznek saját adagolója van. A berendezés pontosan méri a kalibrálás során beállított vetőmag/műtrágya mennyiségét. Az elektromos hajtású vetőhenger és a kalibráló szelep gyorsan és szerszámok használata nélkül cserélhető. Minden tárolórekesz szintérzékelővel van felszerelve, amely tájékoztat a vetőmag/műtrágya közelgő kiürüléséről.

A négyféle vetőmag/műtrágya vetéséhez a Mzuri az említett gépet speciális légáramelosztóval szereli fel, amely lehetővé teszi az áramlási sebesség külön-külön történő beállítását minden adagoláshoz. Ez az elosztó pontosan meghatározza a szükséges levegőmennyiséget és a megfelelő vetőberendezéshez irányítja.

A speciális burkolatnak köszönhetően kiegyensúlyozott a légturbulencia az elosztó belsejében. Az elosztófej fő része kopásálló műanyagból készült, így nem kell tartani a műtrágya agresszív hatása miatt a korróziótól.

Az új Pro-Til 4Tx modell IsoBus szabvány szerint készül, így a vezérlés a traktor terminálján keresztül is lehetséges. Összefoglalva elmondható, hogy a Pro-Til 4Tx egy univerzálisan használható, lazító vetésre alkalmas vetőgép. Óriási jelentősége van a vetőgép földfelszín alatti műtrágyázási lehetőségének, ami különösen a repcetermesztésben jelent hatalmas előnyt. A Mzuri márka megtalálható a galántai Biolife kínálatában, amely gépforgalmazó vállalat már 30 éve áll a mezőgazdászok szolgálatában szakszerű tanácsadással, széles portfólióval, illetve naprakész szervizzel.

(-r)