Gyökérbetegségek, növénylankadások

A növénytermesztésben lehetőségeinkhez mérten szinte mindent megteszünk azért, hogy eredményesek legyünk. A legjobb vetőmagokat vetjük, odafigyelünk a pontos növényvédelemre, a megfelelő tápanyag- és vízellátásra, de sok esetben mégis, már a keléskor mutatkoznak problémák, kezdődik a palántadőlés, aztán támad a pítium, jön a fuzárium!

Felmerül a kérdés, hogy a talajban miért van több betegség, amely egyre gyakrabban és egyre hamarabb fertőz?

Az ok összetett, sok olyan tényezőből áll, amit csak nagyobb odafigyeléssel és következetesebb talajkezeléssel mérsékelhetünk, de sajnos ki soha nem zárhatunk! A klímaváltozásból eredő enyhébb, szinte fagymentes telek, a csapadékeloszlás szélsőségei, a szűkített vetésforgó, néha a túlzott vagy egyoldalú műtrágyahasználat, a mikrobiológiai talajélet hiánya mind fokozhatják a kórokozók térhódítását, a talajok leromlását. A „talajélet” egy komplex biológiai egység, ami ha egyszer kibillen az egészséges egyensúlyi helyzetéből, a növényállományok gyengülésével és jelentős terméskieséssel bünteti a gazdát!

A hatóanyag-kivonások, a kémiai vegyszerek hiánya miatt ezeket a problémákat csak megelőzni lehet, sok esetben gyógyítani nem is tudjuk, mert már nincs mivel! Alapvetően egy preventív talajkezelés lenne indokolt a telepítés, palántálás, vagy a magvetés előtt, hogy a talajból fertőző kórokozók kártételét eleve kizárjuk. Itt kerülnek előtérbe a biológiai készítmények, azok közül is a legfontosabb a Trifender, egy összetett hatású mikrobiológiai gombakészítmény a tisztább talajért, az egészségesebb gyökérfejlődésért, a jobb stressztűrésért. Több Trichoderma fajt ismer a tudomány, a Trichoderma fajokon belül az asperellum nemzetség több száz törzse közül a Trifender hatóanyaga a Trichoderma asperellum az egyik legagresszívebb, a természetes talajainkban is fellelhető antagonista gomba, amely a talajból fertőző összes veszélyes kórokozó (pl.: fuzárium, pytium, verticílium, szklerotínia stb.) szaporodását és életkörülményeit drasztikusan lerontja.

Bár szerencsére már ismert és egyre elismertebb, de sokak fejében még mindig csak úgy él, hogy ez az a gomba, amelyik „megeszi” a többi gombát! Ez tulajdonképpen igaz is, de a Trifender hatása ettől jóval összetettebb! Valóban parazitálja a káros gombákat a talajban, és valóban ez az egyik leglátványosabb és legismertebb tulajdonsága, de a szár- és gyökérmaradvány-bontó képessége is kiemelkedő! Ez azért nagyon fontos, mert a kórokozók többsége ezeken a szár- és gyökérmaradványokon telelne át, így nem hagy nekik áttelelő helyet. Gyors szaporodása révén kolonizálja, „belakja” a gyökérzónát, ezzel nem hagy életteret a kórokozóknak. Lebontja a talajban felhalmozódó, a káros gombák által termelt veszélyes toxinokat, ezzel tulajdonképpen megtisztítja a talajt. Erősíti a növények immunrendszerét, stressztűrését, valamint antibiotikumokat is termel, azaz összetett módon gyógyítja is a talajt.

Sajnos már nem elég csak művelni, trágyázni és öntözni a területeinket, a talajunk tisztasága, a jó talajélet legalább annyira fontossá vált a növénytermesztésben. Ezt hasznos gombákkal, a világ egyik legsikeresebb baktériumaival (pl.: BiogeN), vagy a levélen is használatos (pl.: amazoN) fokozhatunk, de alapvetően a kórokozók kiszorítása a megoldás a biztonságosabb és egészségesebb termesztés érdekében.

(A cikk szponzorált promóciót tartalmaz.)

