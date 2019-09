A Galleko készítmények a 2018 – 2019-es szezonban

Minden évben elismételhető, hogy az idei szezon más volt, mint a többi. És már most elmondhatjuk, hogy valószínűleg a következő is más lesz, mint az előző volt.

A 2018-as ősz száraz volt Csehország és Szlovákia legnagyobb részén. Néhány helyen, mint például Kelet-Szlovákiában extrém szárazságot jegyeztek. Ez rányomta bélyegét nem csak a repce, hanem az őszi gabona kelésére is. A meleg ősz (november elején Rimaszombat környékén 20 °C mértek) rovására írható a kártevők nagy nyomása is. A tél nagyobb extrémitások nélkül zajlott, és nem hiányzott a hótakaró sem. Bár ez segített, de nem helyettesíthette az őszi csapadékot, így a 2019-es év eleje is száraz volt. Az egyik legszárazabb hónap az április volt. A csapadék hiányát az időjárás májusban igyekezett pótolni. A hideg, csapadékos idő csak részben örvendeztette meg a gazdákat, hiszen ez magával hozta a gomba- és rovarölő kezelések szükségességét is. Ez aztán megnyilvánult a hozamokban is. A június és július ismét magas hőmérsékletű volt. A csapadékosabb időjárás csak az aratás idején jött el. Épp ezért a betakarítás a legtöbb vállalatnál sokkal tovább tartott, mint általában, amely meglátszott a termés minőségén és mennyiségén is.

Jelenleg már csak röviden összegezhetjük, hogy a 2018-2019-es év eredményeit jelentősen befolyásolta a stresszhatások sorozata (alacsony-magas hőmérséklet, szárazság-bőséges csapadék váltakozása). És pontosan ezért döntött úgy sok gazda, hogy segédanyagokat alkalmaz a terményeiben. Feladatuk csökkenteni a kedvezőtlen környezeti hatásokat, illetve segíteni átvészelni a nehéz körülményeket a növényeknek. Megoldást kínál ezen a téren a Galleko is. A kísérleti állomásokkal és a gazdákkal együttműködve igazolt megoldásokat kínál a gazdáknak, amelyekkel csökkenthető a környezeti tényezők negatív hatása.

Nem volt ez másként a 2018-2019-es szezonban sem. Ez az időszak ismételten és hatványozottan lehetővé tette bizonyítani a készítmények pozitív hatását. A kísérleti állomások végleges eredményére még várni kell, addig is figyeljük meg, hogyan teljesítettek a készítmények a félüzemi kísérletekben Csehországban és Szlovákiában.

Mielőtt azonban még rátérünk az értékelésre, el kell mondanunk, hogy a Galleko készítmények segédanyagok, amelyek alapját szerves anyagok, aminosavak, auxinok és azok vegyületei, tengeri alga kivonatok, citokininek, stresszhatás-csökkentő anyagok, makro- és mikroelemek alkotják. Ezen elemek kiegyensúlyozott elegyének köszönhetően a hatás a gyökértől kezdve egészen a termésig látható, sok esetben szabad szemmel is. A szerves anyagok a gyökérrendszerre hatnak, amelynek köszönhetően az dúsabb, nehezebb, gazdagabb a hajszálgyökerekben. Ez több előnyhöz is juttatja a növényzetet. Az egyik ilyen jelentős előny a vízhez és a tápanyaghoz való jobb hozzáférés. Hozzáférhetőbbé válnak a kevésbé mobilis elemek is, mint pl. a P és a K. Így a növény a vizet és a tápanyagot is jobban tudja hasznosítani szárazság idején.

A másik pozitívuma a fejlett gyökérzetnek a talajban lévő jobb stabilitás. Ennek köszönhetően ellenállóbb lesz a növény a kifagyással, kimosódással és a vadkárokkal szemben is.

A harmadik pozitívum a nagyobb szervesanyag-mennyiség a talajban. A Galleko készítmények applikációjával a későbbi vegetációs időszakban a szerves anyagok segítik és megújítják a gyökérrendszer működőképességét, amely megnyilvánul a magasabb EMT-ben.

Az elsődleges hatáshoz hozzátartozik a stresszhatás csökkentés is. A hosszú, dús gyökérzet jobban ellenáll a kedvezőtlen környezeti körülményeknek, és az őszi vetésűek esetében ez megnyilvánul az áttelelt egyedek számában. A másodlagos hatása a dús gyökérzetnek a citokiniek képzése. Szintézisükhöz a hajszálgyökerek csúcsain kerül sor, csökkentik az appikális dominanciát, ezzel segítik a mellékhajtások képződését

A Galleko készítmények ugyanakkor tartalmaznak auxinokat és azok prekurzorait, amelyek hozzájárulnak a kezdeti fázisban a gyökérrendszer fejlődésében, később a felszín feletti részek fejlődésében is. Segítik az appikális dominanciát, emellett a tápanyagokat odairányítják az újonnan képzett növényi részekbe. Az aminosavak kiváló tápanyagszállítók. Segítik az anyagok behatolását a növényzetbe.

A stresszhatás csökkentésről a tengeri alga kivonatok és a stressz-ellenes elemek gondoskodnak. Ezek olyan területekről származnak, amelyek nagy extrémitásoknak vannak kitéve (nagy meleg és hideg, nagy szárazság és sok csapadék). Így ellenállóképességet tanulnak, amit átvisznek a kezelt növényekre. A velük kezelt növények ennek köszönhetően jobban viselik a hideget és nagy meleget, jobban gazdálkodnak a vízzel, amely nagy előnyökhöz juttatja a növényt a szárazság idején.

A makro- és mikroelemek elegye azonnali tápanyagforráshoz juttatja a növényzetet. A Galleko egész metodikája úgy van felállítva, hogy az lehetővé tegye a növények gyors rajtját, növelje az áttelelt egyedek számát, csökkentse a tavaszi regeneráció idejét, valamint ellenállóbbá tegye a növényzetet a stresszhatásokkal szemben. Az egész metodika alkalmazásával stabil eredményeket érhetünk el. A növény egyes vegetációs időszakaiban ugyanis folyamatosan biztosítva van az említett elemek utánpótlása.

De nem szabad alulértékelni a részleges beavatkozásokat sem. Bebizonyosodott ez a tavaszi árpa esetében is Dlhé Klčovo Mezőgazdasági Szövetkezet (SZK, VT járás). A tavaszi árpa csávázásánál itt Galleko špeciál-t alkalmaztak.

Tavaszi árpa (Kangoo) balra kontroll, jobbra Galleko špeciál (1 l/t vetőmag), Dlhé Klčovo MSZ, fotó: 2019.5.24.

Tavaszi árpa – Kangoo, balra kontroll, jobbra Galleko špeciál (1 l/t vetőmag), Dlhé Klčovo MSZ, fotó: 2019.5.24.

Ezen készítmény hatása nem csak a növényzet sűrűségében és magasságában nyilvánult meg, hanem a dús gyökérzetben, annak vastagságában, és a mellékhajtások sokaságában. A termés ebben az esetben 710 kg/ha-al több volt (átszámítva 13% nedvességtartalomra), ami 23,4% többletet hozott a kontrollal szemben.

A tavaszi árpánál az egész metodikát alkalmazták az Agro Brno – Tuřany, a.s. vállalatnál (CSK, Brünn környéke). Ez a Galleko špeciál alkalmazásával kezdődött a csávázásnál, majd a Galleko univerzál (0,7 l/ha) és a Galleko kvet a plod (0,8 l/ha) alkalmazásával folytatódott. A Galleko univerzál applikáció célja stimulálni a föld feletti és alatti részeket. A különbségek szemmel láthatók.

Tavaszi árpa RGT Planet, balra kontroll, jobbra Galleko špeciál 1 l/t vetőmag, Galleko univerzál 0,7 l/ha, Galleko kvet a plod 0,8 l/ha. Agro Brno – Tuřany, a.s. (CSK), fotó: 2019.5.24.

Az utóbbi években a máktermesztésnek nem igazán kedvez az időjárás, de ebben az esetben is bizonyított a Galleko metodika. A kísérlet az Agronatur, s.r.o. (SZK, Érsekújvári járás) vállalatnál zajlott. Itt a Galleko univerzál és a Galleko koreň (0,4 l/ha + 0,4 l/ha – a szárbaindulás kezdetén) készítmények kombinációját alkalmazták, amely láthatóan kedvezett a gyökérzetnek, és az egész növénynek.

Mák - Botond, balra kontroll, jobbra Galleko univerzál 0,4 l/ha és Galleko koreň 0,4 l/ha; Galleko kvet a plod 0,8 l/ha. Agronatur, s.r.o., fotó: 2019. 6.10.

Később még a Galleko kvet a plod készítményt alkalmazták 0,8 l/ha adagolásban. A végeredmény alátámasztotta azt, ami a fotókon is jól látható. Ebben az esetben a hozamnövekedés 300 kg/ha volt a Galleko metodika javára.

Ez a néhány eredmény csak egy töredéke a teljes kísérleteknek, amelyek a 2018-2019-es szezonban folytak. Jelenleg több figyelmet szenteltünk azoknak a növényeknek, amelyek az említett szezonban nagy nehézségekkel küzdöttek, és ez meg is mutatkozott a hozamokon. Le kell szögezni, hogy a Galleko készítmények ugyan nem jelentenek gyógyszert minden problémára, de képesek jelentősen csökkenteni a negatív hatásokat. A befektetés minimális, alkalmazásukkal viszont jelentős többletet takaríthatunk be.

