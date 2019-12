A földgáz, mint választási kampányfogás

A pártok, mozgalmak és koalíciók jelöltjei ilyenkor ígérgetnek ezt-azt, jelvényeket, matricákat, szórólapokat, egyéb figyelmességet osztogatnak. Hogy a kormánypártok energiahordozók árával kampányoljanak, az újdonság.

Az energiahordozók árszabályozási hivatala (ÚRSO) készen állt engedélyt adni a lakossági földgázt szolgáltató vállalatoknak, hogy jövőre némileg megnöveljék a lakossági földgáz árát. A pozsonyi kormány eldöntötte, hogy 10 millió euróval támogatni fogja az egyik szolgáltató, az SPP árszabályozását, hogy ne növelje meg jövőre a lakossági földgáz árát. Természetesen a lakosság, a fogyasztó megérdemli, hogy alacsonyabb áron vásárolja az földgázt, az energiahordozókat, hiszen köztudott, hogy az átlagbérekhez viszonyítva az EU-ban a legmagasabb árakon vásároljuk a lakossági földgázt és a villamos energiát. Esetenként nem is kell a bérekhez viszonyítani, abszolút árakban is a legmagasabbak közé tartoznak az Európai Unióban. Emiatt minden lehetséges enyhítés, segítség helyén való és kívánatos. Mással van a baj. Olyan kampányeszközt vetettek be a kormánypártok, amelynél felróhatunk legalább három aggályos körülményt:

1. picit svindli jellegű, választási csalétek az egész, hiszen a választásokat követően e mutatványát már nem ismétli meg a kormány.

2. Az állam részvényes az SPP-ben és megteheti, hogy művileg dotálja az energiahordozó árát. Azonban aggályos a lépés, mert a mindannyiunk által befizetett adókból, mindannyiunk közteherviseléséből támogatja a kormány a gázszolgáltató-piac egyik szereplőjét. Azt az adófizetőt, aki történetesen másik szolgáltató ügyfele, miért különbözteti meg hátrányosan?

3. A kormány inkább foglalkozzon stratégiai módon a jövővel, mert fennáll az a lehetőség, hogy a közeljövőben az oroszok elterelik a gáz szállítását Nyugat-Európába, Ukrajna és Szlovákia megkerülésével. Arra az időszakra kellene megfelelően felkészülni.

Humorral bőven megáldott ember a gazdasági miniszter, hiszen a kormány döntését követően furfangosan kijelentette, hogy a kisebb gázszolgáltatók is követhetik az SPP példáját és lehet, hogy a jövő évben ők sem emelik meg a lakossági földgáz árát. Nézzünk csak e mondat mögé: a külső tényezők alakulás folytán, mivel drágul a földgáz világpiaci ára, az árszabályozási hivatal is engedélyt adott az enyhe drágításra. Az SPP számára a különbözetet mindannyiunk adójából a kormány megtéríti. Na de mi legyen a többi szolgáltatóval, akinek az árkülönbözetét mindannyiunk adójából a kormány nem téríti meg? Ők vállalják az előre borítékolható veszteséget? Hogyan gondolta ezt a gazdasági miniszter?

A kormánynak és a gazdasági miniszternek ennél sokkal komolyabban kellene foglalkoznia a jövőbeni gázellátással. Hiszen félő, hogy az orosz szállító hamarosan Ukrajnát és Szlovákiát megkerülve fogja a földgázt Közép- és Nyugat-Európába szállítani. Legkésőbb a Németország és Oroszország között, a Balti-tenger fenekén épülő Nordstream 2 gázvezeték üzembe helyezését követően. Persze, Szlovákia immár nyugatról is hozzájuthat a földgázhoz visszaáramoltatással. A magyarországi és a szlovákiai gázvezetékek összekapcsolása óta Szadánál, immár délről is megoldható a szállítás. Három hónapnyi fogyasztást pedig saját tartalékából is fedezni tud.

Meggyőződésem, hogy ezek a jövőbeni súlyos kihívások és kardinális kérdések. A felelősöknek ezekkel kellene elsősorban foglalkozniuk. Hogy a téli hónapokban és a jövőben minden fogyasztóhoz eljusson a földgáz, nemcsak a kormány kedvezményezettjeihez. Mert megtörténhet: nemhogy olcsóbb földgázuk lesz, semmilyen nem lesz. Akárcsak a többi fogyasztónak. Parlamenti választás ide vagy oda...

Farkas Iván, az MKP alelnöke, az MKÖ képviselőjelöltje