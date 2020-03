41 új koronavírus-fertőzött Szlovákiában

A kormányfő továbbá felszólította a 65 év felettieket, hogy kétszer is fontolják meg, mielőtt elhagyják lakhelyüket.

„Meg szeretnénk őket kérni, hogy maradjanak otthon. Ne menjenek ki, ha nem muszáj”

– hangsúlyozta Matovič, egyúttal felszólítva az önkormányzatokat, segítsék nyugdíjasaikat.

A frissen kinevezett miniszterelnök elmondta, már szombaton délután arra kérték a koronavírus-járvány miatt felállt válságstábot, részletesen tájékoztassák az aktuális krízishelyzetről az új kabinetet. A kormányülés után bejelentett sajtótájékoztató közel egy és fél órás késéssel kezdődött.

„Sok fontos információról szereztünk tudomást, amelyről eddig nem tudtunk”

– indokolta a csúszást Matovič. A kormány első döntései között szerepel, hogy holnap, azaz vasárnap reggel 8 órára a kormányfő találkozót kért az Állami Tartalékalap igazgatójától.

„Meg akarom tudni, milyen módon járt el az Állami Tartalékalap az egészségügyi védőfelszerelés beszerzése során”

– mondta Matovič. A sajtóban megjelent információkra hivatkozva arról beszélt, az intézmény valószínűleg nem reagált időben, túl későn és túl drágán rendelték meg a védőfelszerelést. Hozzátette, már január 28-án megérkezhetett a védőfelszerelés beszerzésére vonatkozó kérvény. Az orvosok és az egészségügyi nővérek azonban nagyrészt még most is várnak a felszerelésre. Matovič elmondta, hogy a minisztériumokban vasárnap is dolgozni fognak.

„Hétfőn reggel pedig minden tárcánál ülésezni fog a válságstáb, utána a központi válságstábot is összehívjuk, délután kettőkor pedig kormányülést tartunk”

– mondta a kormányfő, és hozzátette, olyan döntéseket akarnak hozni, amelyek megfékezik a járvány terjedését. Részletesebb információkat Matovič a hétfői kormányülés után ígért.

