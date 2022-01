GALÉRIA: 175 éve született Mikszáth Kálmán

Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója lapunknak elmondta, hogy a Mikszáth Emlékház új állandó tárlatának koncepcióját Praznovszky Mihállyal és Kovács Annával dolgozták ki. Nem véletlen, hogy az új állandó tárlat a Szent Péter esernyője alatt címet viseli, hiszen 1907-ben az író is úgy fogalmazott: „Összes írásaim közül ez nekem a legkedvesebb”. „A szülőföldhöz kötődő tárlatot akartunk kialakítani. Úgy gondoltuk, abból kell kiindulnunk, hogy Mikszáth ebben a házban töltötte gyermekéveit. Nagy hangsúlyt fektettünk a gyerekszobára, mert ott mesélt a kis Mikszáthnak a nagymama, a kocsis vagy a kovácsműhelyből az ismerősök, hogy elaludjon. Itt hallotta azokat a történeteket, melyek meghatározták az író ifjúkorát, ezekből az emberekből merített később ihletet, ők alapozták meg az írói munkásságát” – mondta Jarábik Gabriella. 2020-ban sikerült felújítani az emlékházat, a múzeum az író halálának 110. évfordulójára készült, ám a világjárvány közbeszólt, komoly kihívások elé állította a tárlat kialakításán dolgozó nemzetközi csapatot, hiszen az országhatárt is lezárták.

A kétéves munka eredménye egy teljesen új, interaktív tárlat, melyben visszaköszönnek az író életművének legismertebb elemei. Mikszáth Kálmán fiatalkori portréja fogadja a látogatót, hallani Mikszáth-szövegeket, palóc mesét, látható filmrészlet, meg lehet fogni, ki lehet nyitni, el lehet forgatni a tárlat elemeit, az új és a korabeli tárgyakkal egy színes, vidám, izgalmas játékra csalogatja a látogatót. „A hangulatot akartuk megidézni, nem hamis enteriőröket csinálni, egy pici családtörténet, egy pici falutörténet és az emberek képei jelennek meg az egyik teremben” – mondta az új tárlatról Praznovszky Mihály utalva arra, hogy az író eredeti tárgyait hiába keresnénk a kiállításon. Megtekinthetőek viszont a Vasárnapi Újság fotósának 1910-ben készült képei, melyek a nagy irodalmi ünnep idején készültek, s melyek megörökítették Szklabonyát és lakóit. Egy rendkívül különleges szőnyeg, egy térkép is része a kiállításnak. „Mikszáth meseországa az író felvidéki írásainak színhelyeit ábrázolja, vannak rajta valódi települések és vannak olyanok, melyeket Mikszáth talált ki. Az okos és művelt Mikszáth-olvasó elgondolkodhat azon, mit keres itt Brézó? A Brézói ludak volt Mikszáth első nagy sikerű kisregénye, mellyel felvették a Petőfi Társaságba. A kiállításnak az a lényege és a varázslata, hogy aki szeret Mikszáthot olvasni, az jó szívvel menjen és nyúljon egy új Mikszáthhoz, vagy egy régihez. Aki pedig nem ismeri, hátha előveszi, vagy megnéz egy filmre vitt változatot” – mondta Praznovszky Mihály.

Az új koncepció hangulata az emlékház udvaráról is visszaköszön, hiszen számos korabeli játékot próbálhatnak ki a látogatók. „Van asztali és kinti nagy bábszínházunk, Praznovszky Mihály A titokzatos piros esernyő története bábjátékhoz pedig már elkészültek a bábok is” – mondta Jarábik Gabriella.

A községben Böhm András segítségével hét olyan emlékhelyet azonosítottak be, melyek ismerősek a Mikszáth-művekből, ezekre kétnyelvű emléktáblákat helyeztek ki. A szombati megemlékezés is az egyik emlékhelyen, Mikszáth Kálmán szülőháza helyén felállított emléktáblánál vette kezdetét. Bár a szülőházat 1968-ban elbontották, 1991-ben emlékkövet emeltek a ház helyén, melyet két évvel ezelőtt újítottak fel. Mikszáth Kálmánról Szászi Zoltán író, költő emlékezett meg. „Ízzel, színnel és élettel teli minden meséje, úgy mondják az anekdoták. Maga is érzelmes, nagyszívű, jóakaratú ember volt” – mondta Szászi Zoltán azzal, hogy Mikszáth Kálmán szíve egyik csücskével, mindig Szklabonyáról álmodott, apjáról, anyjáról, húgáról, Mariskáról, Géza öccséről, a novelláit ihlető valós személyekről, az itteni tájról. Néhány emlékhelyre Böhm András kalauzolta el a látogatókat, anekdotákat mesélve. Szombaton bemutatták Pásztor Éva A halhatatlan Mikszáth Kálmán könyvét is.

A mintegy 120 ezer eurós fejlesztést saját forrásból, a kulturális tárca támogatásából, illetve hazai és magyarországi pályázati forrásokból tudták megvalósítani. A szklabonyai emlékház nyitva van, nagy szeretettel várja a látogatókat.