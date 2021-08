VIDEÓ: Háttal a pápának, maximalista minimálbér, afgán apokalipszis – Heti tallózó

Úgy látszik, se az egyházfő, se a pénzdíj nem fokozza érdemben Szlovákiában az oltási hajlandóságot. Továbbra is gyors ütemben nő a minimálbér, ami éppen a leszakadó régiókban okozza a legnagyobb gondot. Heti hírösszefoglaló Sidó H. Zoltánnal:

Az Iszlám Állam kabuli öngyilkos merényletei után kiderülhet, hogy nem is a borzasztó burkában és az ápolatlan szakállban gyönyörködő tálibok a legszélsőségesebbek. Pedig ők is „igyekeznek”, legutóbb a zenét tiltották be...