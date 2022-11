Zsebdémon, téged választalak

Minden bizonnyal Matúš Marcin atya nyilatkozatát jó páran magukra vették, hisz átlépett egy varázslatos határt. Értjük azt, hogy ő exorcista (ördögűző) pap, viszont azt már kevésbé tudjuk felfogni, hogy a fantasztikumot miért kell keverni a szakmaisággal. Az atya nyilatkozata röviden és tömören: a halloween boszorkányünnep, a Walt Disney- mesék pornográfiát és perverziót tartalmaznak, a Harry Potterben jelen van az okkultizmus és szerzője egy boszorkány, a pokémonok pedig zsebdémonok.

Úgy érzem, hogy minket Walt Disney és társai teljes mértékben átvertek. Fiatal felnőttként az eljutott hozzám, hogy a Grimm-fivérek meséi adták az ihletet, s azok nem épp egy vidám környezetben zajlanak, de az, hogy óvodáskorunk óta a tudatalattinkba tömik a pornográfiát és a perverziót rajzfilmekkel, az már szinte felháborító! Ne vicceljünk, mert azért ezek komoly nyilatkozatok, s ha befolyásos ember szájából hangzanak el, közösségeket mozgathatnak meg! Nyugodt szívvel kimondhatjuk, hogy Disney-nek nem állt szándékában, hogy a tudatalattiba (főleg gyerekeknél) elültethesse ezeket a magvakat. Más a helyzet a felnőtt filmekkel foglalkozók körében, ugyanis számtalan paródia készült a kilencvenes évek derekán az efféle klasszikusokból, és bizony nem lenne szerencsés, ha a VHS-kazettákat felcserélnénk tokjaikban.

Az sem kifizetődő, hogy a Harry Potter szerzőjét boszorkánynak tituláljuk. Az 57 éves hölgy gyermek- és ifjúsági irodalommal foglalkozó írónő. Neki köszönhetjük azt a világot, amely felnevelte a kétezres generáció nagy részét, és a mai napig is nagy sikernek örvendenek könyvei, forgatókönyvei, filmjei és színdarabjai. Tény, hogy boszorkányokról és varázslókról szólnak ezek a történetek, s az az állítás is helyénvaló, hogy a jó a gonosz ellen küzd, de semmi valóságalapja nincs. Marcin atya úgy gondolja, hogy a történetekben említett varázslatok valódiak. Igazolhatjuk, hogy rengetegen kipróbáltuk már ezeket a bűbájokat különféle varázspálcákkal gyerekkorunkban, de végül egyik sem működött. Néhányan próbálkoznak az invito (magához hívás) varázslattal a mai napig (pl. invito sör), de 50%- ban nem történik semmi, a másik 50%-ban pedig megmozdul az illető párja, s megcsinálja, amit kért.

„…szerezd meg hát mind!” Tűkön ülve vártuk, hogy mikor kezdődik a Pokémon c. animációs sorozat a TV-ben. Mindenesetre azt is jó tisztázni, hogy ez alapvetően videójátéknak indult, ami mára már az egyik legsikeresebb franchise a piacon. Pocket Monsterek, tehát Zsebszörnyekről van szó. 989 típusú lényt foglal magába a pokémon gyűjtőfogalom, akik az emberekkel élnek együtt egy kitalált világban. Az összes olyan tulajdonság rájuk aggatható, amely az állatvilágra is igaz. Elrugaszkodik ugyan a valóságtól, viszont jól jelképezi az evolúcióelméletet, a törzsfejlődést és az emberek viszonyát a különféle teremtményekhez. A zsebdémon rajzfilm jelzőt ilyen értelemben le is cserélném inkább egy prezentációszerű, oktató jellegű, szórakoztató filmre, amelyből akár még tanulni is lehet a karaktereken keresztül. Mondjuk nem az egyetlen olyan sorozat, amely folyamatosan a vallás, a rasszizmus és az állatkínzás kereszttüzében van.

Az atya talán csak a saját gondolatait szerette volna megosztani híveivel, de ezzel maradandó károkat okozhat. Befolyásolhatja a gyermekek neveltetését és a nagyszülő-unoka viszonyt is, mert elferdítheti a véleményeiket egy adott dologról. Viták alakulhatnak ki a szülők között, a gyermek elszenvedi áldozatként, esetleg a kedvenc rajzfilmje tiltólistás lesz, mert az anyuka úgy döntött, hallgat a pap bácsi szavára. Vannak ennél fontosabb dolgok is a világban, melyekről prédikálni lehetne… Pater noster! (De az öt perc hírnévért talán megérte ez a kis monológ a részéről.)