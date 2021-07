Vészhelyzet

Elindultam szép hazámból – énekelhetik most sokan, hiszen útra lehet kelni, vár a tenger, csábító ajánlatokkal csalogat Horvátország.

Olcsó a szállás, hűvös a tenger, talán még viharok sem dúlnak arrafelé, mint itthon. Mindenki, bocsánat, majdnem mindenki pakol, hogy kiszabaduljon a bezártságból, amit egyesek már rabságnak éreznek, elsősorban azok, természetesen, akik azt gondolják, kísérleti nyulak, s csupán azért kínálják az oltást – ingyen és bérmentve –, hogy egyes cégek jól meggazdagodjanak, ebből egyes pártok is hasznot húzzanak. S mivel most nem a Smer mutatja az irányt, hogy merre van az arra, a Hlas is inkább dübörög, úgy tesz, mintha észt osztogatna, közben csak terelgeti a választók nyáját a kórházak Covid-osztálya felé, hergeli a népet, hogy az oltásnál veszélyesebb dolog nincs, fölér egy fejlövéssel, csak valamivel hosszabb az agónia.

Nem elég némaságba burkolózni annak, aki oltásellenes. Szó nélkül megfertőzik egymást, sőt, igen, azokat is, akik már megkapták a vakcinát. Ez utóbbiaknál a betegség lefolyása enyhébb, nem kell lélegeztetőgép, kórház, orvosi segítség, mégis belénk fészkelődhet a vírus. Holott nem kérünk belőle, jól megvagyunk nélküle.

„Azt gondolni, hogy fél óra google-izés után többet tudunk a koronavírusról, mint a húszéves tapasztalattal rendelkező szakértők, naivitás és arrogancia. És a politikusok részéről gyerekes, csak azt bizonyítja, hogy rövidlátók, ha azt gondolják, mi több, telekürtölik vele a világot, hogy a védőoltás fölösleges, mert újra népszerűek szeretnének lenni, az élet ellen támadás a világjárvány elleni küzdelemre szánt pénzt blokkolni, mert sértve érezzük magunkat. Igen, mindannyian kimerültünk a koronától, a korlátozásoktól és a rossz hírektől. De a valóság tagadása nem változtat ezen” – írta pénteken Michal Šimečka európai parlamenti képviselő a közösségi médiában. Így reagált a parlament előtt dühöngő csőcselék tüntetésére, holott az agresszió, a parlament ostroma sem megoldás... Ő is lehetne populista, vágyhatna miniszterelnöki bársonyszékre, befolyásolhatná azokat, akik nem a józan észnek, a tudósok, az orvosok érveinek hisznek.

Panaszkodunk, hogy megszűnt egy csomó munkahely, hogy a kormány kevés pénzzel támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek a turistákból, a vendégekből élnek. Mégis: amit ingyen adnak, amiért nem kell fizetni, az nem kell. Az oltás nem kell, mert ingyen van. A Covidért fizethetünk. Az életünkkel.