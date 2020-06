Újraértelmezett korlátlanság

A koronavírus-járvány miatti bezártság alatt egyre nőtt az otthon maradók adatéhsége, az addigi pár gigabájtos forgalom hirtelen az egekbe szökött, sokan már a hónap közepén azzal szembesültek, hogy leállt, vagy jó esetben csak nagyon lelassult az internetkapcsolat. Ekkor szembesültek azzal, mit is jelent a gyakorlatban a tarifacsomagban feltüntetett gigabájtok értéke, nagysága.

Ilyenkor jött volna jól egy korlátlan csomag, ám az ilyen adatkeretet biztosító tarifacsomagokat szinte csak az üzleti ügyfeleknek kínáltak Szlovákiában. Meg kell jegyezni, hogy az operátorok a nehéz hónapokra extra adatkeret is adtak – ám az otthon maradt család, a home office-ban dolgozó felnőttek és a gyerekek a megemelt gigabájtokat is gyorsan „eltapsolták”.

A közelmúltban azonban nálunk is beköszöntött a forradalom, megjelentek az olyan csomagok, amelyekben – a szolgáltatók tájékoztatása szerint – már korlátlan adatkeret áll az előfizető rendelkezésére. Sorra mutatták be az újdonságokat, ám ahogy a legtöbb dolognál, ez sem olyan lett, mint ahogy elsőre látszott. Szlovákiában ugyanis külön szótárt kell használni ahhoz, hogy kiderítsük, mit jelent a korlátlanság.

Az elsőként ilyen csomagot kínáló 4ka-nál ez 100 GB (de lehet, hogy csak 20 GB, attól függ, melyik hálózatban használjuk a mobilinternetet), az O2-nél szintén 100 GB, a Telekomnál pedig 20 vagy 50 GB, de akár valódi korlátlanság is lehet (havi 70 euróért). Az Orange egyelőre kivár, nincs ilyen csomag a kínálatában. Ha az ügyfél eléri a csomagonként és szolgáltatóként meghatározott felső határt, akkor csigalassúságúra vált az internet – ezt jelenti nálunk a „korlátlanság”. A kulcs most is az apró betűs részben, azon belül is az úgynevezett FUP-ban (fair use policy, amit méltányos használatként fordíthatunk) van, a szolgáltatók ebben rejtik el a korlátlanság maximális értékét.

Jegyezzük meg, a 20, 50, 100 gigabájt nagyon nagy keret, ezt ma még elég nehéz kimeríteni, ám ahogy fejlődik a technológia, egyre jobb minőségű és nagyobb adatforgalmat kívánó platformok, ultra HD-videók, filmek jelennek meg az interneten, így hónapról hónapra nagyobb lesz az adatigényünk. Ami ma még soknak tűnik, az holnap már édeskevés lesz. Ehhez pedig a szolgáltatóknak is illene alkalmazkodni, és végre el kell(ene) felejteniük a FUP-szabályozást, hogy aki korlátlan adatkeretet kínáló csomagra fizet elő, az valóban azt is kapja, lelassulás nélkül. És hogy ezek a tarifacsomagok ne 70 euróba kerüljenek, mint ami a jelenlegi legkedvezőbb ajánlat a hazai piacon. A szomszédos országokban és Nyugat-Európában már 30–40 euróért is kapható teljes korlátlanságot kínáló tarifacsomag, így elérkezett az idő, hogy a szlovákiai piac is felzárkózzon.

Hogy a korlátlanság értelmezéséhez nem kelljen speciális, FUP-szabályban elrejtett szótárhoz nyúlnunk, hogy valóban azt kapjuk, ami a termék nevében szerepel – korlátlan adatforgalmat és hívásokat kínáló csomagot, felső határérték nélkül. Hogy a korlátlan szó ne marketingüzenetet, hanem tartalmat jelentsen. Megfizethető áron...