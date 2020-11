Új tapasztalatok

Például egy ismerősöm már augusztusban kénytelen volt bezárni az évek óta közkedvelt és jól jövedelmező szuvenírboltját, mert 70 százalékkal visszaesett a forgalma, s nem tudta tovább fizetni a bérleti díjat, ami viszont nem csökkent. De a jövőt illetően mégis bizakodó. Az alap, hogy vannak tartalékai. Ám ennek ellenére – s mivel képtelen tétlenül ülni – rendszeresen besegít a saját autójával egy futárszolgálatnál, amelyik nem győzte a megsokszorozódott internetes megrendelések kiszállítását. S mivel az ismerősöm ízig-vérig vállalkozó alkat, megihlette őt ez az új tapasztalat: a napokban nyitja meg a saját internetes boltját.

A válság első hulláma az autóipart és a tömegközlekedést is érzékenyen érintette. A KPMG nemzetközi autóipari felmérése szerint az autógyárak sehol sem tudnak teljes gőzzel dolgozni. Egyrészt csökkent az autók iránti kereslet, másrészt a munkaerő kiesése miatt nem tudják beindítani a teljes termelést. Márpedig a meglevő megrendelések stabil és megbízható teljesítése a túlélés egyik záloga. Egy esetleges újabb bezárást csak a legmodernebb technológiájú autóüzemek élnének túl. A KPMG szerint a Szlovákiában működő autógyárak ezek közé tartoznak, azonban ez a felmérés az ismert trendek alátámasztásán kívül már túlmutat a koronakrízisen. Az eredmények szerint a tömegközlekedés visszaesik, mert az emberek elővigyázatosságból egyre inkább az autót fogják választani, főleg ha kedvező lesz az ára. Ugyanakkor az iparág szakértőinek több mint 60 százaléka szerint az elkövetkező 5 évben 20–30 százalékkal fog csökkenni a márkakereskedők száma, ugyanis a kétezer megkérdezett több mint 40 százaléka el tudja képzelni, hogy online vásároljon autót. Azoknak a térségünkből származó válaszadóknak a döntését, akik az internetes vásárlás felé hajlanának, elsősorban az autó ára befolyásolná, továbbá az, hogy ha elégedetlenek, 3 hónapon belül vissza lehetne-e adni az autót, és visszakapnák a teljes árat. A harmadik legfontosabb tényező a márka iránti bizalom. Ami az autógyártás jövőbeli tendenciáit illeti, a régiónkbeli megkérdezettek szerint az elektromobilé a nem is oly távoli jövő.

A koronahelyzetnek számtalan rossz, de jó következménye is van. Nyugdíjas kolléganőm rendszeresen panaszkodik, hogy a férje, aki egyetemi tanár, a járvány kezdete óta nem borotválkozik, s úgy néz ki, mint egy hajléktalan. „Ha kimegyek, nem lát senki, mert maszkom van”, mondja a férj, „ha meg tanítok, nem kapcsolom be a kamerát.” Állítólag sosem érezte magát olyan szabadnak, mint most.