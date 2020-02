Trump elemében van

Ez a beszéd mindig fontos az amerikai elnökök számára, hiszen tematizálják a közbeszédet, és ez most hatványozottan érvényes, hiszen már javában zajlik a novemberi elnökválasztás kampánya, Trump újrázna, a demokraták pedig azon dolgoznak, hogy ők is előálljanak egy esélyes jelölttel. Ebben a kontextusban kell értelmezni a mostani évértékelést.

Trump rögtön azzal nyitott, hogy nem fogott kezet a képviselőházi elnökkel, Nanci Pelosival. Ez a hagyományos protokoll durva megsértése, de Trump esetében már szinte meg sem lepődik senki. Egyébként november óta nem beszélnek egymással.

A másik üzenőfelület az, hogy kiket hív meg az elnök a beszédére. A venezuelai ellenzék vezetője, Juan Guaidó ült vele szemben, akinek Maduro elnök egyébként megtiltotta, hogy elhagyja az országot. Ez szimbolikus üzenet a Trump-párti szövetségeseknek, hogy az USA figyel a venezuelai konfliktusra, a Maduro típusú ellenfelek nem fogják megállítani a Fehér Házat, bár a gyakorlatban egyébként alábbhagyott az amerikai lendület a caracasi helyzet kapcsán.

Trump személyesen is kiszólt a vendéghez: „a szocializmus mindent tönkretesz”. Emellett kitüntetett egy kifejezetten konzervatívként jellemzett rádiós műsorvezetőt, Rush Limbaugh-t, aki még a republikánus táboron belül is inkább csak a radikális szavazók kedvence. Ez mutatja, hogy Trump a választásra készülve a saját táborait erősíti, lelkesíti, és alighanem arra is készül, hogy a demokrata szavazók egyes köreit megint sikerrel otthon tudja tartani. Ebben segített neki az iowai demokrata előválasztás technikai kudarca, amely után rögtön nekiesett az ellenfeleinek azzal, hogy még egy előválasztást sem tudnak rendesen összehozni. Az amerikai veteránok felé szintén tett egy gesztust. Egy, Afganisztánból idő előtt hazahozott katona volt jelen, hogy „meglepje” feleségét a korábbi visszatéréssel: hagyományos trumpi üzenet, hogy a közel-keleti hadszíntéren le kell építeni az amerikai jelenlétet. A szíriai „kivonulást”, a kampányidőszakra tervezett afganisztáni létszámleépítést az iráni fenyegetés miatti iraki létszámbővítés anulálja, de ez a konzervatív keménymagot aligha zavarja, hiszen mindig támogatják, ha a teheráni teokráciát leckézteti az Egyesült Államok.

A beszéd tartalmi része annyiban érdekes, hogy

az ellene zajló elmozdítási eljárást meg sem említette

Trump: hiszen a Szenátus gyakorlatilag felmentette, a tanúkat meg sem hallgatta. Ahogy arra számítani lehetett, a felsőházi republikánus többség működött. Azt majd a demokrata történetírók elemezhetik, hogy az impeachment-eljárás elindításával valójában szereztek-e több szavazót a demokraták, vagy csak Trump táborát kovácsolták jobban össze…

Az egészségügy helyzetéről tett kijelentéseit pedig máris elemzi az amerikai média, több ponton is rámutatva annak kétes igazságtartalmára.”

Trump most is hozta magát, és egyre inkább így lesz novemberhez közeledve:

egyértelműen a saját tábor hitének megerősítése a cél, a bizonytalan szavazókkal – már amennyien egyáltalán maradtak középen négy év kemény polarizáció után – nem foglalkozik.

Reméljük, azért ez a modell nem fog érvényesülni ilyen szinten Európában...