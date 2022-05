Törökországba űz az infláció

És ez már abból a szempontból is leszögezhető, hogy mennyibe kerülnek a hazai rekreációk. Az egész a méregdrága téli kirándulásokkal kezdődött, melyek már az Alpokba szervezett sítúrák árával vetekednek. A Covid után ehhez igazodtak a szlovákiai nyári üdülések is, melyek költségei megközelítik a tengerparti üdülések árát. Az óriási szlovákiai infláció, az alacsony munkanélküliségi arány és a fizetések folyamatos emelkedése azt eredményezi, hogy a szlovákiai polgárok egyre gyakrabban utaznak a tengerhez. Főleg két év hazai szobafogság után.

Míg Szlovákiában az infláció továbbra is viszonylag elfogadható, addig Törökországban romboló jellegűvé vált. A 70%-os áremelkedés következtében a török líra árfolyama összeomlott. Minden, ami török, nagyon olcsó lett. Néhány hotel ára euróban kifejezve akár a harmadával is csökkent. Ezt – a gyenge lírán kívül – az is előidézte, hogy több millió turistát veszítettek Ukrajnából és Oroszországból, amit lehetetlenség lesz pótolni. Nem segít az a tény sem, hogy az előző évhez képest a törökországi kirándulások iránti érdeklődés a háromszorosára nőtt, és az ország a negyedik legnépszerűbb európai desztinációvá vált.

Az utóbbi hónapokban nem csak a tengerparti üdülőhelyek iránti viszonylag nagyobb érdeklődés az egyedüli trend. Az elmúlt évben több szlovákiai polgár életszínvonala emelkedett, akik egyre magasabb standardra, luxuskörnyezetre vágynak. Így aztán megnövekedett a kereslet a drágább helyek iránt. Ez viszont részleges ellentétben áll a populáció többségével, akiket az infláció megfoszt a reális bevételektől. Így aztán a szlovákok nagy része olcsóbb desztinációkra fanyalodik majd – olyanokra, mint Bulgária, Románia, Görögország.

A nyári kirándulást tanácsos minél hamarább megvenni. Az utazási irodák most óvatosabbak voltak a kapacitások megrendelésekor, és a lefoglalt helyek száma jóval kevesebb, mint az előző években. Ez azt jelenti, hogy a last minute ajánlatokból az idén érezhetően kevesebb lesz, vagyis nem biztos, hogy megéri az utolsó pillanatban összehozható üdülésben bízni.

Ugyancsak érvényes, hogy az utazási irodák a kapacitásaikat még tavaly év végén rezerválták, amikor az infláció még jóval alacsonyabb volt, vagyis a külföldi üdülések magasabb árai ebben az évben egyelőre nem mutatkoznak meg teljesen. Az előre le nem foglalt kapacitások azonban máris drágábbak, és az áruk még tovább fog emelkedni. Az olcsóbb kirándulások megvásárlására már nem marad sok idő.

A szerző a Trend főszerkesztője