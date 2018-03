Tisztességtelen döntés

Fico megy, a Smer struktúrái maradnak és fellélegezhetnek.

Tisztán formális, technokrata szempontból Bugár Bélának igaza van, nem szegték meg a Híd Országos Tanácsának határozatát. Mivel azonban szerdán egész nap a párt több vezető képviselője határozottan megerősítette, az egyedüli megoldás az előrehozott választások, a szerda esti bejelentést nem lehet máshogy értelmezni, mint átverést.

Sólymos László Híd-alelnök nyilatkozata szerda délután 12:25-kor jelent meg a hírügynökségekben, s ebben a miniszter egyértelműen, félreérthetetlenül, pontosan és világosan kimondja, „a helyzetet csak az előrehozott választások oldják meg”. Csütörtök reggel Sólymos nyilvánosan letagadta, hogy ezt mondta volna, annak ellenére, hogy több újságíró is megerősítette, hangfelvétele van a nyilatkozatról. Ehhez jön még František Šebej hidas parlamenti képviselő nyilatkozata, aki szerint ha valaki azt állítja, az előrehozott választásokon kívül van más megoldás, szövegértési gondjai vannak. Šebej gyakorlatilag saját magát köpi szembe, ha ezek után elfogadja ezt a döntést.

Ez minden, csak nem egy tisztességes döntés. Ez minden, csak nem a tisztességes Szlovákiához vezető út. Hiszen Robert Fico a legerősebb kormánypárt elnökeként továbbra is irányítani fog mindent, amit akar, hiszen Peter Pellegrini a kezdetektől csak egy cuki kirakatfigura a Smer választói számára, hiszen Denisa Saková a belügyminiszteri poszton Robert Kaliňák meghosszabbított keze lesz. És ami a legrosszabb, ami a legsötétebb jövőképet festi elénk, hogy a Smer alsóbb struktúrái, amelyeknek a maffiakapcsolatai miatt ez az egész válság kialakult, fellélegezhetnek. Fellélegezhetnek azok a vidéki smeresek, akik az olasz maffiának segítettek berendezkedni Kelet-Szlovákiában, annak az olasz maffiának, amely a rendőrség eddigi információi szerint Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása mögött állhat. Mert bármit is állít és bárhogy ijesztget is Fico és Bugár, nem az SaS vagy az OĽaNO – egyébként sok minden mással jogosan vádolható – tagjai segítettek berendezkedni itt az olasz maffiának, hanem a Smer. És Bugárék most ezt a Smert segítik hatalmon tartani.

Azt a Smert, amely kiállt Fico nyilatkozatai mellett akkor is, amikor a miniszterelnök sorosozni kezdett – a Smer képviselői csoportosan siettek a kormányfő segítségére, hogy a tüntetések szervezőit vádolják felforgatással és államellenes külföldi kapcsolatokkal. Ettől kezdve a Híd elfogadja a sorosozást, elfogadja a Smer összeesküvés-elméleteit, elfogadja azokat a magyarázatokat, amelyek szerint Kelet-Szlovákiában nemhogy maffia, de semmi nincsen, illetve, hogy Antonino Vadaláék minden bizonnyal csak névrokonai bizonyos, „a sajtóban maffiózókként emlegetett” olasz vállalkozóknak. Elfogadja az összes hazugságot és csalást, azokat is, amelyeket eddig legalább nyugtalanítónak tartott.

Pedig lett volna lehetőségük másra is. Az előrehozott választások valódi újrakezdést jelenthettek volna. Ugyan a kampány kiélezett lett volna, de a mostani helyzetnél nehéz kiélezettebbet elképzelni. Mivel ennek a kormánynak már nincs elégséges választói támogatottsága – ezt mutatják a felmérések –, az előrehozott választások demokratikus megoldást hoztak volna. Ezt Fico, Danko és Bugár elutasította. Bugárék ugyan hitegettek minket egy rövid ideig, közben hazudtak egyet-kettőt, de végül képtelenek voltak átlépni a saját árnyékukat. Fico meggyengült ugyan, de így is győzhet. A tisztességes Szlovákiáért folytatott harc jelenleg nem áll jól.