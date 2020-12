Találkozunk a járvány után, tavasszal

Ahogy az egész év, úgy annak legmeghittebb ünnepe is más lesz, mint amilyen eddig. Idén nem az a kérdés, fehér lesz-e a karácsony, hanem hogy lesz-e egyáltalán, pontosabban együtt ünnepelhet-e a család.

„Szerintem felejtsük el az idei karácsonyt, azért, hogy jövőre legyen. Hogy ne arról szóljon a történet, hogy azokat gyászoljuk, akik azért mennek el, mert nem tartjuk be a szabályokat” – mondta Zacher Gábor toxikológus és mentőorvos. Egyre több politikus szájából hangzanak el hasonló mondatok, amiből arra következtethetünk, hogy az ilyenkor szokásos nagy jövés-menés, családi, baráti látogatás az idei év végén bizony elmarad. A szilveszteri partikról nem is beszélve…

Bár még három hét a karácsony, az országok vezetői lassan, de biztosan adagolják, hogy a korlátozások nem lesznek feloldva, hiszen ezzel minden eddigi eredményt (már ahol van) kockára tennénk. A sok személyes találkozó, puszi és ölelések még egy darabig különösen kockázatosnak minősülő tevékenység. Talán Magyarországon számíthatnak enyhítésekre, bár ezt a mostani számok egyáltalán nem indokolják, de Orbán Viktor miniszterelnök a napokban azt írta a közösségi oldalán: „Szeretnénk, ha mindenki korlátozás nélkül tudna találkozni karácsonykor. A kormány 8–10 nap múlva hoz erről döntést”.

Nálunk a húsvéthoz fogható szigor nem valószínű, de számos korlátozás biztosan marad. Már annak is örülhetünk, ha hat vagy tíz főben maximalizálják hivatalosan a családi összejövetelt, szigorúan legfeljebb két háztartásból. Mondhatjuk, hogy úgysem tudják ellenőrizni, így kockázatok nélkül megszeghetjük a szabályokat, de idén talán mégis jobb lenne szófogadónak lenni. A szabályszegők csak addig örülhetnek, hogy átverik a rendszert, amíg, ne adj Isten, nem kell egy kórházba kerülő szerettükért aggódniuk. Mert bármilyen szabályok is lesznek érvényben, a veszély nem lesz kisebb. A második hullám szlovákiai berobbanásában éppen a családi összejövetelek, lakodalmak játszották a legnagyobb szerepet, ez most sem lenne másként.

A hagyományok sok család életében rendkívüli jelentőséggel bírnak, így sokan a veszélyek ellenére is ragaszkodnának ahhoz, hogy karácsonykor az egész család együtt vacsorázzon, ünnepeljen. Sajnos sokan az érzelmi zsarolástól sem riadnak vissza, így nagy lesz a nyomás azokon is, akik inkább az online térbe terelnék a szentestét is, felülírva a családi, keresztény hagyományokat, hogy kevésbé veszélyes időkben (optimista becslések szerint tavasszal) pótolják az összejöveteleket.

A józan döntés az lenne, ha ellenállnánk a kísértésnek, a vágyainknak, minimalizálnánk a jövés-menést. Egy időre félre kell tennünk a hagyományokat, hogy az idei online karácsony után jövőre gyász helyett önfeledten ünnepelhessen az egész család...