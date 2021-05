Szputnyikból szappanopera

Az alkuról Ivan Humeník gyógyszer-kereskedelemre szakosodott jogász azt mondta, nem érti, miért írta alá februárban Marek Krajčí akkori tárcavezető ezt az orosz fél diktátumát tükröző, Szlovákiát egyértelműen megalázó dokumentumot. Igor Matovič – aki korábban önkényesen utazott Moszkvába – most is másra hárította a felelősséget. Állítása szerint ő csak elvi szinten tárgyalt Putyin egyik bizalmasával, akit csak Kirill úrként emleget. És Matovič azt mondja, nem is látta a Szputnyik-szerződést, ami nehezen hihető.

Négy napja viszont szlovákiai szakértők vesézik ki az egyezséget, amely szerint a Szputnyik V beadását követő esetleges szövődményekért kizárólag a szlovák fél lesz a felelős. Indokolt esetekben a szlovák állam kötelessége fájdalomdíjat fizetni a károsultaknak, akiknek nevét, lakcímét, egészségügyi adatait közölni kell a az orosz partnerrel. Ráadásul a szerződésben azt sem tüntették fel, hogy milyen összetételű az oltóanyag, vajon minden szállítmány egyforma minőségű-e, és mennyire hatékonyak a vakcinák. Krajčí mégis aláírta a dokumentumot, majd negyed évvel későbbre kérte kétmillió Pfizer/BionTech leszállítását az országnak. Emiatt több oltóponton ideiglenesen vakcinahiány alakult ki. Nem sokkal később az első, kétszázezer Szputnyik V-szállítmányt ő és Matovič diadalittasan fogadta a kassai repülőtéren. Az exkormányfő a szlovákiai polgárok megmentőjeként dicsekedett, holott végig öntörvényű figuraként okozott diplomáciai bonyodalmakat és kormányválságot.

Aztán a pozsonyi minisztérium megkésve utalta át az oroszoknak az oltóanyag vételárát, darabonként 9,95 dollárt, hozzávetőleg 8 eurót. Ezt a hibát használta ki az orosz fél, erre hivatkozva felbontotta a szerződést, visszaküldte a csaknem kétmillió eurónyi összeget és követelte a keletszlovákiai Imuna cég raktárában tárolt teljes szállítmány visszaadását.

Nyilván Moszkvában feldühödtek Zuzana Baťová, a szlovákiai gyógyszerellenőrző intézet igazgatója nyilatkozatán, aki közölte: a szükséges dokumentumok mintegy nyolcvan százalékát többszöri kérésre sem kapták meg a gyártótól. Közölte azt is, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia laboratóriumában vizsgált oltóanyag összetétele nem azonos a The Lancet tekintélyes orvosi folyóiratban megjelent adatokkal. Emiatt Matovič durván sértegette őt, és Budapesten elintézte, hogy magyarországi, az unióban akkreditált laboratóriumban vizsgálják be a Szlovákiába leszállított orosz oltóanyagot. Csak Matovič tudja, miért húzta meg ezt a lépést, hiszen a botrányos szerződés nem szabta feltételül, hogy csak ilyen minősítésű intézetben vizsgálhatják az orosz vakcinát.

Ezzel azonban a tragikomikus szappanoperává süllyedt történet nem ért véget. Most sem egyértelmű, vajon most kié az Imunában őrzött vakcinák, amelyből az oroszok a minap 600 ampullát elvittek újabb vizsgálódásra. Egyelőre senki sem tudja, hogy Budapesten és Moszkvában mikor fejezik be a kutakodást, mikor teljesül – egyáltalán teljesülhet-e azoknak a szlovákiai polgároknak az óhaja, akik kizárólag a Szputnyikkal hajlandók beoltatni magukat.

Sokan bíztak abban, hogy Krajčít váltó Vladimír Lengvarský rátermett szakemberként tevékenykedik majd. Az új egészségügyi miniszter a minap a fiatalok számára is lehetővé tette az oltásra való jelentkezést, és több ezren éltek a lehetőséggel, és néhány órán belül kaptak közeli időpontot. Örömük azonban rövidesen szertefoszlott, mert újabb elektronikus üzenetben törölték a megadott terminust, és a legtöbbjük visszakerült a várakozók listájára. Vagyis a kapkodás és a fejetlenség folytatódik. Nem csak az egészségügyi minisztériumban.