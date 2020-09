Szövődmények

Járt itt májusban egy ismerős, mutattam neki, hogy nézzed má, Zolika bácsi, igaz, hogy nem lesz idén dió, de ezen a fán itt, ezen úgy néz ki, hogy nekünk mégis lesz. Hacsak meg nem fúrja a diófúró légy – mondotta akkor Zolika, én meg nem mondtam rá neki semmit, mert úgy voltam vele, hogy mit tudja ez, mit fúr a diófúró, meg hol fúr, meg hol nem. Azt a logikát követtem ugyanis, hogy ahol a diótermés nagy része már tavasz elején elfagyott, oda a diófúró légy minek is jönne, ha már tavasszal látja ő is, hogy ősszel nem lesz mit fúrnia. De most mégis itt van, és ezt a keveset is fúrja – jegyezte meg a kertajtóra támaszkodva Bandika. Hát ez az. Valószínűleg nem mentek sehová, hanem leosztották maguk közt a megfúrható termést, mint valami diófúró maffia.

Bandika egy tenyérnyi, ám kemény fedelű jegyzetfüzetbe írogatott. Mit irkál maga ilyen jó időben, inkább tegye magát hasznossá – förmedt rá Ervin. Bandika föl se nézett a jegyzetfüzetből, viszont elmesélte, hogy néhány éve Kassa mellett egy faluban egy idős néni megkérdezte őt, nem vásárol-e fel diót. Mert hogy idén a helyi diófelvásárló ötven centtel kevesebbet kínál a tisztított dió kilójáért, mint tavaly. „Annyiért meg nem adom, inkább a tyúkok elé szórom” – nyilatkozott a néni.

Aztán Bandika mégis elárulta, mit jegyzetel. Azokat a dolgokat listázom, amelyeket idén elvett tőlünk a koronavírus. Úgyhogy beírom akkor a diót is most már. Munkába járás, locsolkodás, nyaralás, dió. De a diót nem a koronavírus vitte el, értse már meg, hanem a diófúró légy – szorította meg a vasvilla nyelét Ervin. Bandika csendre intette. Tessék csak elolvasni, hogy a koronavírus épp attól is különleges, hogy más-más élőlényben más-más szövődményeket indít be, illetve erősít fel. Nem tudjuk tehát kizárni, hogy a diófúró legyek is éppen a koronavírus elől menekülnek idén olyan nagy számban… a diókba.

Hát nézze, ilyen erővel az is a koronavírus szövődménye, hogy a RegioJet sárga vonatai nem fognak már december közepétől közlekedni a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom vonalon. Jön helyettük a szlovák vasúttársaság és az osztrák ÖBB – érvelt Ervin. Hát akkor az már biztos, hogy idén karácsonykor nem fogunk diós bejglit enni a RegioJet sárga szerelvényeiben – tekintett a barnuló horizontba Bandika. Majd eszünk mákosat, és úgy csinálunk, mint a rendőr, amelyik elhatározta, hogy kitol a vasutasokkal. Miért, ő mit csinált? – kapta fel a villát Ervin. Bandika zakója zsebébe pottyantotta a jegyzettömböt. Hát megvette a jegyet, oszt mégis gyalog ment.

A szerző a Vasárnap munkatársa