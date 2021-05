Színes nyarunk lesz

A legjobb kombináció a két zöld, akkor megússzuk a karantént és nem kell elviselnünk az orrturkálást pálcával. Ám a lényeg, hogy már most tervezhetjük a nyaralást, és hamarosan autóba ülhetünk vagy repülőre szállhatunk, hogy idén végre élvezzük a kirándulások, nyaralások varázsát.

Mivel az uniós igazolvány várhatóan csak július elsején lép életbe, ezért a szlovák minisztérium a hétvégétől ideiglenes megoldással hidalja át a bő egy hónapot, immár kétnyelvű (szlovák és angol) igazolást kapnak azok, akik már megkapták a vakcinát, illetve akik ezt követően látogatják meg valamelyik oltópontot. Ez pedig akár arra is jó lesz, hogy ellátogassunk Ausztriába, hiszen az osztrákok már nyitottak, és kétnyelvű igazolással akár egy eredeti bécsi kávét is elfogyaszthatunk az osztrák fővárosban. Mind több ország jelenti be a nyitást, így a mostani kétnyelvűsítés nagy segítség lesz azoknak, akik nem szeretnék kivárni az uniós igazolást. Azonban továbbra is kérdés, mi lesz a magyarországi utazásokkal, az ottani politikusok nyilatkozatai alapján ugyanis csak akkor fogadják el a szlovák (és a többi európai országbeli) igazolást, ha Szlovákia is elismeri a magyar védettségi kártyát – amit azok is megkapnak, akik olyan vakcinát kaptak, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség egyelőre nem fogadott el. A keleti, azaz a kínai és az orosz oltóanyagokról van szó, és a szlovákiai illetékesek egyelőre nem nagyon szeretnék elfogadni, ami akár azt is jelentheti, hogy egy ideig még nem tervezhetünk magyarországi látogatást, wellnesst, fürdőzést… Talán csak az közös uniós igazolás megjelenéséig, hiszen azt minden EU-tagországban kötelező lesz elfogadni. Az uniós állampolgárok és az itt élők szabadságát hivatott biztosítani a közös igazolás, ám a nagy szabadság egyelőre elmarad. Ahogy az a szlovák egészségügyi minisztérium által csütörtökön nyilvánosságra hozott (a kormány által még nem elfogadott) térképből is jól látható, korai volt az öröm, hiszen akik olyan országokba szeretnének utazni, amely kívül esik az EU-n, egyelőre piros színű festés jelzi, hogy bár mehet, de hazatérve szükség lesz a tesztre és akár a karanténra is – függetlenül attól, kapott-e oltást vagy sem. Ilyen hely például Egyiptom, Törökország és Tunézia is, ezekben az országokban a járvány előtt több mint százezer szlovákiai nyaralt. Akik tehát ide vagy más, pirossal esetleg feketével színezett országba mennének, egyelőre kénytelenek várni, milyen végleges szabályok lesznek érvényesek az adott országra nézve.

Hiába gondoltuk, hogy nyáron visszatér a szabadság, újra szabadon utazhatunk, ez csak részben igaz, továbbra is figyelni kell, hova lehet és hova nem lehet menni, melyik határon milyen kitöltött dokumentumot kér(het)nek, és milyen szabályok érvényesek a hazatéréskor. Az uniós igazolvány júliusi startjáig azonban még bő egy hónap van, addig remélhetőleg enyhül a járvány, és mind több határon emelkedik fel a sorompó, és a vendégtől már csak annyit kívánnak – miután felmutatta az uniós igazolást –, hogy érezze jól magát az országukban. Legyen szó Európa vagy a világ más országáról. Újra megízlelhetjük a szabadság ízét.