Szezonigazítás

Nem hoztam sampont – állapította meg Bandika, miután kiszálltak a királykék Škodából a zánkai Jegesmedve büfé mellett.

Akkor együnk lángost – válaszolta Ervin. Kenettek rá fokhagymás vizet meg tejfölt, és kenetteljes lángosaikkal kenetteljesen kivonultak nézni a vizet. Arra számítottak, hogy a strand üres lesz, de bizony jócskán tele volt pokrócozva. Szomorú vagyok és bizonytalan – kezdte Bandika, majd kifejtette, hogy mivel a magyar kormány még nem döntött arról, lehet-e augusztus 15-e után ötszáz fősnél nagyobb könnyűzenei koncerteket szervezni, sok zenész szintén szomorú és bizonytalan. Az ilyen zenészek írják a legjobb dalokat – próbálta nyugtatni Ervin. Ne legyen cinikus, mert belököm a tóba – mordult rá Bandika. Inkább találja ki, mikor kóstoljuk meg az idei nyár legjobb strandételének kikiáltott BalaTorost.

Hát én bundában rántott véres hurkát nem fogok enni, főleg nem harminc fokban egy strandon – tiltakozott Ervin. Bandika azzal próbálta nyugtatni, hogy idén először holtversennyel zárult a balatoni strandételek versenye, a másik első helyezett pedig az alsóörsi Fogas büfé hal erőlevese lett. Identitásom egyik fő kapaszkodója, hogy hallevest én csak karácsonykor és húsvétkor vagyok hajlandó enni, jelentette ki Ervin, és pakolni kezdett. Ne csinálja már, jó lesz az a hurkaköltemény szerintem, egyszer mindent meg lehet kóstolni, főleg, ha ez egy híres étel, legyen már egy kicsit gasztrosznob, legalább ilyenkor, szezonban – érvelt kitartóan Bandika. Itt akkor sem maradok, mert a keresztrejtvényes néni megint rágyújtott, és idefújja a szél a füstöt – terítette hátára a kockás pokrócot Ervin.

Estére aztán mindenki megnyugodott, és meg is kóstoltak mindent, amit az idei strandkatalógus ajánlott. Ervin még a pulled pontyra is ráfanyalodott, holott gyerekkora óta pontyiszonya van. A pulled ponty egy bagelnek látszó vajas kifli, amelybe töltött ponty hasaalja, Korosa András nemesbüki sajtkészítő ordája, bébispenót, marinált lila hagyma és fokhagymakompót kerül. A ponty egy balatonboglári halgazdaságból érkezik, fél napig ázik fűszeres sóoldatban, néhány óráig füstölik, utána tépik darabokra – idézte Bandika a We Love Balaton cikkét, rámutatva, hogy a pulled pontyban a 2017-es nyár győztes strandételét tisztelhetjük.

Az benne a jó, hogy nincs benne semmi pontyos – közölte két falat közt Ervin. Bandika nem mert enni, mert félt, hogy kedvenc nyári lenvászon ingére pecsét kerül.

Gondolatai szélesebb összefüggéshorizontokat fürkésztek.

Tudja, mi tetszik nekem ebben az idei szezonban? Hogy senki nem azt várja, milyen pluszt tegyen még hozzá, hanem csak örül annak, ami van.

Ránk fért már ez a kis kiigazítás, nagyon ránk. És mi lesz, ha ismét lezárják a határt? – érdeklődött Ervin. Hát, remélem, itt rekedünk.



