Amíg az elnöki székben ült, jó angyal volt. Mindenki bízott bene. Amint bejelentette, hogy az elnöki székből a politikai küzdőtérre ugrik, hirtelen idegesek lettek az ellenzéki pártok.

Richard Sulík, az SaS elnöke azt mondta: „Ha Andrej Kiska pártot alapít, a jobboldal egyik szétverője lesz.” Kérdezhetnénk szarkasztikusan: milyen jobboldalé? Amióta a térképről eltűnt Dzurinda SDKÚ-ja, és utána a KDH is, eltűnt a polgári és kereszténydemokrata jobboldal. Jelenleg a parlamentben nincs megfelelő képviseletük, bár a KDH épp visszatérőben van.

Az SaS-nak és az Egyszerű Embereknek nincs jól kivehető profiljuk, ezeknek a politikai szubjektumoknak is megvannak a korlátaik. Nem tudnak más pártoktól szavazókat elszipkázni. A Smertől biztosan nem, bármilyen csalódottak is a szavazóik.

Csakhogy Sulík és Matovič problémája az, hogy nem szerezte meg az ellenzék szavazóinak nagy részét. Ott van a híres „pozsonyi kávéház”, amellyel Fico és Sulík is előszeretettel élcelődik. Szavazók, akik nem ortodox módon konzervatívok, akiknek nincsenek rémálmaik a menekültektől, akik Szlovákiát az európai civilizációs térben, akiknek Brüsszel hallatán a kék zászló jut az eszükbe sárga csillagokkal, s nem a vörös posztó. Talán pont ezek a szavazók választhatják a Progresszív Szlovákiát vagy a Spolut. De az aggodalom, hogy Kiska elveheti a szavazóit azért fölösleges, mert az SaS is elvette valakitől a saját szavazóit. Az ellenzéki pártok hatékony együttműködése, és az a tudat, hogy nemcsak nyerhetnek, hanem alternatívát nyújthatnak Ficóval szemben, az egész ellenzéki tábort, ha növelni nem is, de mobilizálni tudja.

MÁRIUS KOPCSAY

a TASR hírügynökség munkatársa