Richard Sulík leváltása

Nehéz eldönteni, hogy a szlovák parlamentben jelenleg ki akarja jobban a gazdasági miniszter, Richard Sulík leváltását.

Sulík hangos koalíciós partnere, a miniszterelnöknek felsült Igor Matovič pénzügyminiszter, aki egy friss közvélemény-kutatás szerint a szlovák politikai színtér legjobban utált minisztere – és nem kizárt, hogy akár az Év Homofóbja díj egyik várományosa is egyben, bár ezért a címért jelenleg leginkább Gyimesi György pedálozik –, vagy netán Robert Fico levitézlett miniszterelnök, Vladimír Mečiar legügyesebb tanítványa, aki ugyan mélyen elmerült a politikával összefonódott, szervezett bűnözői játszmák mocsarában, mégis képes kinyúlni onnan és krokodil keménységű bőrrel az arcán helyet követelni a nap alatt, újra.

Sulík nincs jó helyzetben, már csak azért sem, mert a minap azt nyilatkozta, hogy a lakossági gáz ára jövőre akár 50%-kal is nőhet, ráadásul a vártnál jobban lassul a gazdasági növekedés, ellenben az egyre inkább dagadó inflációval. Valljuk be, hogy globális felmelegedés ide, szolidaritás Ukrajnával oda, mindez fájni fog a háztartásoknak.

Az elnöki vétó megtörését követően a gazdasági miniszter helyzete még tovább romlott. Sulík most már úgy látja, Matovič nem elégszik meg az ő fejével, az egész SaS-t akarja, s bár a családsegítő csomag körül érezhető volt az OĽaNO-n belüli tétovázás, az utolsó pillanatban a szavazásra mégis sikerült összerántania frakcióját a pénzügyminiszternek, újfent bevonva a partiba a fasisztákat.

Amíg a honatyák azzal vannak elfoglalva, hogy egymást golyózzák ki bársonyos székeikből, nemrég tartottak egy hatalmas, többezres megmozdulást az ország iskolai dolgozói, tanárai. Igen, Kelet-Közép-Európa leginkább elhanyagolt szakmájának képviselői vonultak az utcára. Pontosabban a parlament épülete elé, ahova lassan bérletet kell váltani, mert sztrájkra készülnek még a mentősök és a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége is, de ez valószínűleg csak a lista teteje.

Csak ezen utóbbiak tükrében tegyük fel a kérdést mi magunk, hogy ha már a honatyák önmaguktól erre képtelenek: tényleg ilyesmire kell elpazarolni az időt akkor, amikor a szomszédban háború zajlik, és egy rég nem látott energiaválság liheg a nyakunkban?

Persze, ez a kis szlovák színjáték valójában most sem szól másról, mint Robert Fico azon álmáról, hogy újra a miniszterelnöki székbe telepedhessen. Ennek érdekében Fico képes behajolni Putyinnak is, de a Smer látszólag pangó energiáit is beveti, hogy minden fronton támadja a jelenlegi koalíciót.

A Smer leváltani készül Samuel Vlčan földművelésügyi minisztert, de már kiadta a kilövési engedélyt Ján Budaj környezetvédelmi miniszterre is. Sőt, Fico most már egyértelműen arra törekszik, hogy előrehozott választással adja meg a kegyelemdöfést az egyre inkább széteső kormánykoalíciónak. Mindezt akár annak árán is, hogy lepaktál a jelenlegi parlament hasznos hülyéivel, a Republika és a Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) fasisztáival. Őket egyébként mostanában egyes koalíciós politikusok – köztük Igor Matovič pénzügyminiszter – is előszeretettel ölelgetik, miközben Matovič végleg összeveszni látszik Sulíkkal, s így Fico keze alá játssza az előrehozott választást.

A kérdés tehát: mikor veszi észre Igor Matovič, hogy egóharcával nemcsak a jelenlegi kormány egyetlen sikeres vállalása – a Smer-időszak korrupciós ügyeinek a felderítése – kerülhet veszélybe, hanem a jelenlegi népszerűségével politikai formációja is könnyen a parlamenten kívül találhatja magát, és Szlovákiát újra Fico karjaiba taszíthatja?! Akkor aztán majd lehet újra hangosan bohóckodni, de az már senkit nem fog érdekelni.