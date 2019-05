Reklámok és patkányok

Egyre tarthatatlanabb a patkányhelyzet Budapesten, recsegte a rádió, miközben Bandika és Ervin a rendőrök fellépését figyelte. A hatósági személyek világoszöld-fehér csíkos (de nem fradista) műanyag szalaggal tekerték körbe a bíróság előtti parkolót, és vártak. Biztosan valami fokozottan közveszélyes bűnöző tárgyalását tartják ma – gyújtott cigarettára Bandika. Ervin az erkélyen porladó bordó kárpitos art-déco fotelben ült mozdulatlanul, csak a Dominikai Köztársaságból származó, világoskék címkés Chincalero szivar füstölt ujjai közt már fél órája. Azon gondolkodott, vajon a rendőrök a tárgyalás után az oszlopokról letekert hatósági műanyag szalagot a szelektív sárga kukába dobják-e, hiszen oda való. Ahogy így füstölögtek magukban, a világoszöld tranzisztoros Orion egyszer csak elkezdte, hogy börtönbe vonult a legnagyobb román kormánypárt, a PSD elnöke. Liviu Dragneát, aki jelenleg Románia egyik legbefolyásosabb politikusa, azért ítélték jogerősen három és fél év letöltendő börtönre, mert Teleorman megyei tanácselnökként nyomást gyakorolt a megyei gyermekvédelmi igazgatóságra azért, hogy alkalmazzanak két olyan személyt, akik tulajdonképpen a PSD Teleorman megyei szervezeténél dolgoztak. Ön járt már Teleorman megyében? – kérdezte Bandika. Á, dehogy – felelt Ervin. Ön szerint egyéb közép-európai országokban mekkora a valószínűsége, hogy korrupciós ügyekért jogerősen elítéljenek egy kormányzó párt vezető politikusát? – kérdezte ismét Bandika. Á, dehogy – felelte Ervin. Ön szerint kivitelezhető ilyesmi anélkül, hogy a többi országban is létrehoznának korrupcióellenes ügyészségeket, mint ahogy Romániában a DNA-t? Ervin szerint ez is á, dehogy, viszont úgy véli, azt sem szabad elfelejteni, hogy a DNA egy késői Backstreet Boys-lemez neve is. Bandika elnyomta a cigit, és provokatív hangnemben azt kérdezte, vajon ki okozott nagyobb kárt az emberiségnek, Teleorman megye volt tanácselnöke, amiért két káderét benyomta valami világvégi gyerekotthonba, vagy a Backstreet Boys, amelynek slágereit még húsz év után sem tudja kiszellőztetni a koponyákból az emberiség? Ki érdemel itt három és fél év börtönt? Arról nem is beszélve, hogy ha az ember nem használ reklámirtót a gépén, a videómegosztó a Backstreet Boys-dalok előtt nem is egy, hanem két reklámot játszik le, mielőtt a tulajdonképpeni dalt elkezdené. Ervin kifejtette, hogy szerinte a reklám rosszabb, mint a patkány, hiszen a patkány, ha embert lát, elmenekül, a reklám viszont nem. Mindezekből kifolyólag úgy véli, annak is meg kéne ítélni a három és fél börtönt, aki célzott, vagyis agresszív reklámokat tol a lakosság koponyájába. Vagy legalább el kéne őt küldeni arra az időre Teleorman megyébe, egyezett ki egy enyhébb ítéletben a két munkanélküli jó barát, sorsára hagyva az erkélyen füstölő hamutartót.

A szerző a Vasárnap munkatársa