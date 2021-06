Plasztikzsongás

Bő egy hónapja, amikor Magyarországon újra visszatért az élet, szinte azonnal kirajzottak az emberek – igaz, főként a teraszokra, ugyanis a szabályozás szerint akinek nincs védettségi igazolványa, az csak kültéren kapja vissza a szabadságát, a védettek ülhetnek be étterembe, wellnessbe. Pár hete már egyre több külföldivel is találkozni lehet Budapest utcáin, a népszerű bulinegyedben este szinte lehetetlen kerékpárral áthaladni, akkora a tömeg. Elmondhatjuk, visszatért ez élet, ma este pedig megtelik a Puskás-stadion, több mint 67 ezren szurkolhatnak a Magyarország–Portugália mérkőzésen – és a foci-Eb-n még három alkalommal telhet meg az aréna magyar és külföldi szurkolókkal. Még több a külföldi turista (főleg európaiak, de egyre több az ázsiai, ausztrál, amerikai vendég is), egyre több idegen szót hallani a budapesti utcákon, a hotelszobák ablakai is újra világítanak.

Bár focijeggyel gyakorlatilag korlátlanul lehet utazni Magyarországra, számos ország állampolgárai számára továbbra is zárva van a határ, de a múlt héttől a szlovákiaiak is szabadon utazhatnak, ha van oltási papírjuk – azzal gyakorlatilag a helyi védettségi igazolvány nyújtotta összes előnyt élvezhetik. Persze, ez csupán csak az elmélet, sok étteremben még mindig úgy tudják, hogy csakis a Magyarországon kiállított plasztiklap ad szabadságot, hiába a csaknem húsz országgal kötött kétoldalú egyezmény a kölcsönös elfogadásról. A magyar kormány elfelejtette értesíteni a szolgáltatókat, hogy ezeket is el kell fogadni. Hiába Szijjártó Péter igyekezete, ha a kétoldalú megállapodásokról csak a hírekben olvasni, a gyakorlatban nem (minden esetben) működnek. A szlovák/angol kétnyelvű igazolással is gondok vannak, így elképzelni sem tudjuk, mit szól a pincér, ha egy török vagy bahreini vendég próbál élni a szabadsággal. Igaz, a szállodákban már más a helyzet, ott pontosan tudják, mik az aktuális szabályok – nem véletlenül, hiszen nagyon várják a szlovákiai vendégeket is, ezért naprakészek az előírásokat illetően.

Ahogy a szabályok, úgy a hozzáállás is napról napra változik, talán pár hét múlva nem kell magyarázni, hogy de igen, a szlovákiai igazolás egyenértékű a magyar védettségi plasztiklappal. Ezt az uniós oltási igazolvány júliusi bevezetése után lehet elérni az EU-n belül.

A ma esti kezdőrúgással nemcsak a meccs indul, az európai turizmus is kezdetét veszi. A bő egyéves lezárások után ez még a gólörömnél is felemelőbb érzés.