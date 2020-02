Pacni a forgatókönyvön

Nyilván sokat törhették a fejüket a Smer politikai boszorkánykonyhájában amiatt, hogy a kampányhajrában miként lehetne megállítani támogatottságuk lassú, de nem jelentéktelen csökkenését. Milyen témát dobjanak be a közbeszédbe, amellyel elérik a célt: legalább részben elvonják a figyelmet Ján Kuciak és jegyese meggyilkolásának évfordulójáról.

Meg Marián Kočner és a kormánypárti politikusok, különösen a Ficóék holdudvarába tartozó közszereplők felháborító kapcsolatáról. Hatásosnak vélt tervet kotyvasztottak. Gyorsított eljárásban indítványozták a 13. nyugdíj törvénybe iktatását és a családi pótlék megduplázását. Tizenkét éve vannak hatalmon, bármikor előrukkolhattak volna ezekkel a jóléti javaslatokkal, de eddig csak ígérgettek, legfeljebb aprópénzzel emelték a juttatásokat. Most viszont bevetették a csodafegyvert.

Cinkost könnyen találtak, hiszen Andrej Danko és pártja az ötszázalékos parlamenti küszöb körül billeg. Ráadásul még Ján Slota is belecsapott a sztrapacskába. Videóüzenetében az utódját tette felelőssé azért, hogy „egyre nagyobb Orbánék befolyása Dél-Szlovákiában”. Emiatt a volt pártelnök – most talán józanul – arra szólította fel a híveit, hogy inkább Štefan Harabinra voksoljanak, csak ő az igaz hazafi.

A várható bukástól berezelt Danko két feltétellel adta be derekát a Smernek: jövő évtől a 3,5 tonnásnál könnyebb járművek vezetői ne fizessenek sztrádamatricát, és a parlament végre utasítsa el az Isztambuli Egyezményt. A Smer mindkettőre bólintott, habár az utóbbi követelés miatt a kormány politikai bukfencre kényszerült. Ugyanis a Pozsony által aláírt nemzetközi szerződésre más kormány sem mondhat nemet, ahogy Pellegriniék tették nemrég. Csak a törvényhozás utasíthatja el. Az ingyenes sztrádahasználat elmeszüleményétől meg égnek áll minden közgazdász haja.

Danko sebtében összehívta a parlament rendkívüli ülését, Fico pedig elégedetten integetett a bársonyszékéből Kotlebáéknak és a szerepzavarba került Ľubonír Galko csapatának, mert az ő szavazataikkal lett határozatképes a törvényhozás.

Sínen vagyunk, gondolhatta az exkormányfő, aki biztosra vette, hogy a Híd távolmaradása ellenére a törvénytervezetek zöld utat kapnak. Aztán már Zuzana Čaputová következne, akinek a parlamenti határozat kézbesítése után 15 napja van arra, hogy aláírja a dokumentumokat – de ez szinte kizárt. Ugyanis kifogásaival együtt visszaküldheti a megfontolásra a testületnek. Kérdés, mikor teszi meg. Ha február 29-e előtt, akkor esetleg újabb rendkívüli ülésen megtörhetnék az elnöki vétót. Legvalószínűbb azonban, hogy kivárná a törvényes határidőt, s akkor ezeket az indítványokat az új összetételű parlament napirendre sem köteles tűzni. Fico azzal számolt, hogy ha netán az első változat válik valóra, akkor diadalittasan harsoghatja, mennyi pénzzel akarják segíteni a rászorulókat. Ha az elnök asszony kivárna a döntéssel, akkor meg őt tenné felelőssé, hogy kútba esett a jóléti tervük. Szinte tökéletesnek tűnt tehát a Smer forgatókönyve, mégis került rá egy pacni.

Még nem tudni, mi lesz a tragikomédia vége. A PS/Spolu képviselői keddtől akadályozzák az ülés megtartását, mert szerintük törvénytelenül hívták össze a rendkívüli parlamenti ülést, ezért alkotmánybírósági döntést kérnek.

És választási korrupcióval vádolják a Smert és az SNS-t. Talán még Danko sem tudja, hogyan vezényelhetné le a rendkívüli ülést. A moratórium miatt pedig nincsenek közvélemény-kutatások, így már csak a jövő szombati választáson derül ki, milyen hatása volt a Smer és az SNS indítványainak.

Vajon a kétmilliónyi nyugdíjas, továbbá a sok fiatal családos közül hányan azonosulnak a parlamentben tiltakozó képviselőkkel, akik szerint valóban megilletné őket a jelenleginél több támogatás, de erről nem másfél héttel a választás előtt, és főleg nem szavazatszerzési szándékkal kell határozni.