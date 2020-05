Nyaralás a vírus után

Jó hírek érkeznek, egyre több ország tervez határnyitást, sorra jelennek meg az újranyitás szabályai, úgy tűnik, valami mégis megmenthető a turisztikai szezonból. Legyen szó városnézésről (a látnivalók többségébe ingyenes lesz a belépés) vagy tengerparti nyaralásokról. De ez utóbbi nem olyan lesz, amit megszoktunk – kevesebb ágy lesz z tengerparton és tartani kell a biztonsági szabályokat, de a lényeg, hogy csobbanhatunk.

A szabályokat böngészve azonban feltűnik, hogy az éttermi szolgáltatások sokkal korlátozottabbak. Kevesebb vendég lehet bent, kétméteres távolság az asztalok között és szinte mindenhol tilos a svédasztalos ellátás. Ez pedig azt is jelenti, hogy az oly népszerű all inclusive kirándulások legfeljebb lecsupaszított verzióban lesznek, hacsak – ahogy a többi enyhítéshez hasonlóan – nem oldják fel ezt a tiltást. Hiszen mi is az all inclusive lényege? A vendégnek már nem kell fizetni a szállodában, a befizetett árban benne van minden étkezés és természetesen az italok korlátlan mennyiségben, valamint további szolgáltatások, sportolási lehetőségek.

A korlátlan szó pedig pontosan a svédasztalt jelenti: annyit ehet a vendég, amennyit csak akar.

Ne legyenek kétségeink, azok a szálláshelyek, amelyek ezzel a kulcsszóval csábították a vendégeket, biztosan kitalálnak valami megoldást, de az is nyilvánvaló, hogy messze lesz az eredetitől. Mert az all inlcusive lényege éppen a svédasztal és a korlátlan fogyasztás – az étlapról választott rendelés sosem adja vissza ezt a korlátlan szabadságot. Nem véletlen, hogy a tengerparti nyaralásokat kínáló itteni utazási irodák katalógusaiban az ilyen ajánlatok vannak többségben, ez a varázsszó. Például Törökország, Egyiptom, Tunézia, Görögország stb. is ráállt erre az ügyfélkörre, most ők nagy bajban vannak, hiszen valamit ki kell találni, hogy megtöltsék vendégekkel a hoteleket.

Természetesen érthető a tiltás, hiszen a vendégek egymás „kezébe adják a kanalakat” a svédasztalnál. Ám megoldás lehet a menzaszerű kivitelezés, amikor a személyzet teszi a tányérra a választott mennyiséget, és a sorakozásnál tartani lehet a távolságot. Igaz, ez extra személyzetet kíván, és nem olyan, mint a hagyományos svédasztal, ám megmarad a korlátlan fogyasztás, minimálisan csorbul az all inclusive varázsa. Vagy mindenki csak saját evőeszközzel vehet az ételekből. De a legjobb az lenne, ha a nyár második felében már feloldhatnák ezt a korlátozást, és teljes mértékben élvezhetnék a nyaralást.

Korábban azért folyt a verseny, hogy kinél jobb az all inclusive, megjelentek az extra, ultra és miegyéb jelzők. Ma már megelégednék azzal is, ha nem tűnne el teljesen ez a kulcsszó az idei hirdetésekből.