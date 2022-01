Minek örülhettünk 2021-ben?

Egyrészt a sokkoló információkra eleve jobban figyelünk és emlékszünk vissza, másrészt a pozitív eredmények, világra szóló sikerek szinte alig szerepeltek tavaly a vezető hírek között. Nézzük, minek örülhettünk.

„A vakcina az emberiség egyik legnagyobb vívmánya” – mondta Donald Trump december 22-én egy konzervatív riporternek. Az interjú pár nappal azután készült, hogy Trumpot a saját rajongói fütyülték ki, amikor elújságolta nekik, hogy megkapta a harmadik oltást. Mintha kicserélték volna azt az embert: dicsérte a víruskutatók munkáját, és büszkén nyugtázta, hogy az uralkodása alatt sikerült kifejleszteniük a három vakcinát (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson). Mostanáig kilencmilliárd adag oltást adtak be 184 országban, az emberek csaknem 60 százaléka kapott már legalább egy dózist, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint négy hónap múlva meglesz a 75 százalék. Ez messze a legsikeresebb globális egészségügyi kezdeményezés, amelyet valaha is foganatosítottak. Kevesebb mint két év alatt nemcsak megoldást találtunk egy vadonatúj betegség leküzdésére, hanem az emberiség több mint feléhez el is juttattuk.

A WHO tavaly jóváhagyta a malária elleni oltást, új fegyvert adva az egyik legrégebbi ellenségünkkel harcolók kezébe. Egy gyermekbénulás elleni új vakcina is zöld utat kapott, amelyet mintegy 80 millió afrikai gyereknek adtak már be. Az egyéb eredmények között ott egy új ebolaoltás bevezetése és egy mérföldkőnek számító globális program elindítása az agyhártyagyulladás kezelésére.

A sztrók igazi lopakodó gyilkos – világszerte a második leggyakoribb halálok, és a részleges, vagy teljes bénulás harmadik leggyakoribb oka. Egy minden különösebb csinnadratta nélkül publikált, ezért eléggé visszhangtalan kutatás alapján az életkor szerint standardizált esetek száma 17 százalékkal, a halálozásé pedig 36 százalékkal csökkent az elmúlt két évtizedben. A WHO novemberben tette közzé Global Tobacco Trends jelentését, amely szerint az ezredfordulón a felnőttek körülbelül egyharmada volt dohányos a világon. 2020-ra ez az arány egynegyed alá csökkent, és az előrejelzések szerint 2025-re még tovább, egyötödre csökken. Emellett Japán és Új-Zéland is bejelentette be, hogy a következő évtizedben szeretnék elérni a teljes füstmentességet.

Két éve Kanada legalizálta a marihuánafogyasztást. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent az orvosi célra használatos opiátok forgalma. 2020-hoz képest tavaly az egy főre jutó átlagos opiáthasználat a korábbi szint 20 százaléka alá esett. Ez is fontos eredmény, de nem sok vizet zavart. És ugye emlékeznek még az AIDS-re, a kilencvenes évek elejének legrettegettebb globális betegségére? A hivatalos statisztikák alapján tavaly 1,5 millió új HIV-fertőzött volt a világon, ami 30 százalékos csökkenést jelent 2010 óta, és a legalacsonyabb szám 1990 óta. Remélem, a fentiekkel sikerült valamelyest növelnem olvasóink optimizmusszintjét, hogy ne egy totális rémálomként emlékezzenek majd vissza a 2021-es évre.