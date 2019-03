Miért késtél, Zoli?

Éppen a Homályos tekintetű homárhoz címzett pohárszék bejáratára vetült a közeli gólyafészek árnyéka, amikor Bandika és Ervin megtudták, hogy megérkezett Magyarországra Zoltán, a jeladós fekete gólya, aki február 16-án indult el a Közép-afrikai Köztársaság területéről, hogy megtegye a több mint hatezer kilométeres útját Gemencig. Bandika és Ervin már majdnem koccintottak egyet a jó hírre, amikor tovább olvasták a hírügynökségi beszámolót, hogy Zoltán, a fekete gólya a vártnál csaknem egy héttel később érkezett meg a fészkébe. Álljunk meg egy szóra, tanár úr, koppantotta vissza féldecis poharát a pattogó festékű asztallapra Ervin. Először is mi az a Gemenc? – kérdezte Bandika. Ervin elmondta neki, hogy a Gemenci-erdő egy nagy területen elhelyezkedő, természetvédelmi oltalom alatt álló ártéri erdő a Duna mentén, Magyarország déli részén. Területe közigazgatásilag túlnyomórészt Tolna megyéhez, kisebb részben Bács-Kiskun megyéhez, földrajzilag a Sárköz kistérséghez sorolható, természetvédelmi szempontból a Duna–Dráva Nemzeti Park területének része, annak igazgatósága alá tartozik, erdő- és vadgazdálkodását a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., rövidebb nevén Gemenc Zrt. látja el. 1977-ben került természetvédelmi oltalom alá. A terület számos művészt is megihletett, például a Kispál és a Borz nevű zenekart, I like Gemenc címmel énekelte meg, amit a hely szelleme belőle kiváltott. Bandika megköszönte a Gemenc kimerítő bemutatását, és arra jutott, hogy kicsit maga is kimerült. De aztán erőt merített egy másik hírből, amelyből megtudta, hogy május 31-én Ferenc pápa romániai látogatásának keretében privát találkozón vesz részt Daniel ortodox pátriárkával, a patriarchátus palotájában. Folytatásként a Szentatya találkozik a Szent Szinódus tagjaival.

Ekkor pedig elsuhant a Homár bejárata előtt egy világoskék Trabant. Ervin ennek hatására elmondta, hogy a szinódus alighanem ugyanaz, mint a szindikátus, csak egyházi értelemben. Bandikát viszont még mindig Zoltán gólya késése foglalkoztatta. Mi lehet Zoltánunk késésének oka? Kik tartották vissza? Krisnások, mert nem vett vastag könyvet tőlük? Vagy ukránok, amiért megvett egy nagy diszkót előlük? Egy román bácsi? A Horváth Charlie? Bárki lehetett, tényleg bárki – állapította meg a két félművelt munkanélküli, majd begyakorolt mozdulattal repítették torkukba a rumot, amelyet azonnal le is mostak manduláikról a bal kezükbe készített kis Kofolával. Akkor most már jöhet a jó idő.

A szerző a Vasárnap munkatársa