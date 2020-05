Maszkkal a tenger felé

Bár a turizmus napjainkban szinte lélegeztetőgépen van, az utóbbi napok hírei azt jelzik, van remény a felépülésére. Hosszabb folyamat lesz, amíg eléri a válság előtti szintet – akár 2-3 évet is igénybe vehet –, ám egyes ágazatai gyorsabban talpra állhatnak.

Hamarosan beköszönt a nyári szezon, a korábbi években a legtöbb turista ilyenkor már tudta, hol tölti a szabadságát. Ma még azt sem tudjuk, utazhatunk-e, és ha igen, melyek azok a tengerpartok, nyaralóövezetek, ahol – az egészségügyi és biztonsági előírásokat betartva – feltöltődhetünk. Egyre több ország javasolja lakosainak, idén belföldön nyaraljanak. Van ország, amely adókedvezménnyel is hozzájárulna a belföldi turizmus élénkítéséhez, hogy a helyi szállásadók, turisztikai cégek túléljék ezt a nehéz időszakot. Csakhogy számos olyan ország van – köztük hazánk is –, melynek nincs tengerpartja, így nem mindenki számára alternatíva a belföldi nyaralás. Tavaly csaknem 4 millió alkalommal utaztak a szlovákiaiak hosszabb-rövidebb időre külföldre, több mint 25 millió vendégéjszakát töltve a célállomásokon. Ez jelentős szám.

Már a hotelek is egyre aktívabbak, mind intenzívebb a kommunikáció a lehetséges vendégkörrel, sorra jelennek meg a kedvezmények, csomagajánlatok, az eddigieknél rugalmasabb lemondási és módosítási feltételekkel. Szicíliában például a helyi idegenforgalmi szervezet visszafizeti a repülőjegy árának a felét, és aki idén olasz szigeten nyaral, annak minden harmadik ott töltött éjszaka a szállodában is ingyen lesz – és ez a külföldiekre is érvényes. A válság után talán a szállodaipar áll a leggyorsabban helyre.

Sokkal nehezebb helyzetben van a légi közlekedés. Bár már számos repülőtéren élénkül a forgalom, az újraindulásra júniusig várni kell. Az első hetekben a repülés sem lesz olyan, mint korábban. Elképzelhető, hogy kevesebb lesz az ülőhely, a középső ülések üresek maradnak. Most a légitársaságokat borzolja ez a terv, egyelőre nem kell aggódniuk, de ha élénkül a forgalom, csökken a bevétel. A turizmus az a gazdasági ágazat, amely a leggyorsabban omlik össze válságkor, és gyorsan talpra áll. Ám most a sikerhez vissza kell szerezni az utasok bizalmát, és újra utazásra csábítani a tömegeket, ha a korlátozások nem rontják jelentősen az élményt. Ez idén úgy lehetséges, hogy nem zárkózunk be az országunkba, a belföldi utazásokat régiós ajánlatokra cseréljük, ha megnyílnak a határok, és ha megjelennek az eddiginél kedvezőbb repülőjegy- és szállásárak, rendkívüli akciókkal színesítve.

Február elején, amikor csak „kínai probléma” volt a koronavírus, fura volt látni, amikor egy úr maszkban úszott az Andamán-tengerben. Ma a maszkos fürdőzést is elfogadnánk, csak élvezhessük újra az utazások, tengerparti nyaralások varázsát.