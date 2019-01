Kulturális veszteségeink XXVII.

Nagyon úgy tűnik, hogy végre a rendőrség is feleszmélt, és foglalkozni kíván R. Kellynek a lányok iránt tanúsított, meglehetősen extrém formában megnyilvánuló érdeklődésével.

Nyomozás indult az USA egyik legnépszerűbb R&B énekese, Robert, azaz R. Kelly ellen, akiről legalább tíz éve suttogják, hogy fiatal lányokat aláz meg és bántalmaz szexuálisan, sőt, néhányat rabszolgaként tart chicagói házában. Az utóbbi időben egyre több ilyen történet látott napvilágot, két fiatal nő a bíróságig is elmerészkedett, de bizonyítékok hiányában elhajtották őket.

A vészcsengőt a Showtime tévécsatorna nyomta meg egy hatrészes dokumentumfilm-sorozattal, amely a beszédes Surviving R. Kelly (Túlélni R. Kellyt) címet kapta, és amelyben áldozatok egész sora szólal meg. Decemberben még azzal volt tele az amerikai sajtó, hogy az énekes ügyvédje perre készül, ha a csatorna sugározni meri a sorozatot. Nos, az első rész január 3-án került adásba, és Kelly azóta csendben van. Mások viszont jóval hangosabban jelentették be, hogy megszüntetik vele az együttműködést, Lady Gaga például töröltetni akarja közös dalukat a Spotifyról. A Sony Music pedig nemes egyszerűséggel szerződést bontott vele, pedig húsz éve nála jelennek meg a lemezei.

Ez az egyébként rendkívül tehetséges előadó és dalszerző már a kilencvenes években szexuális ragadozó hírében állt. Amikor producerként dolgozott az akkor tizenöt éves Aaliyah bemutatkozó albumán (címe: Age Ain't Nothing But a Number, vagyis: Az életkor csak egy szám), elterjedt, hogy titokban, hamis papírokkal feleségül vette a tinédzser énekesnőt.

Tizennégy évvel később, 2008-ban pedofília vádjával állt bíróság elé, pontosabban azért, mert szexvideót készített egy tizennégy éves lánnyal. A videó tényleg létezett, Kellyt viszont felmentették.

Az említett dokumentumfilm-sorozatból kiderül, hogy az énekes olyan körülmények között tartotta a lányokat, mintha egy szektában élnének. Elvágta őket a családjuktól, csak akkor ehettek, amikor ő jónak látta, úgy öltöztek és sminkeltek, ahogy ő akarta. Meghatározott szabályok szerint kellett élniük, például nem állhattak szóba más férfiakkal. A vádak szerint az énekes rendszeresen lefeküdt a lányokkal, arról videófelvételeket készített, amiket aztán a barátainak mutogatott.

A filmben szülők is megszólalnak. Elmagyarázzák, hogy azért engedték a sztár közelébe a lányukat, mert az közös dalokat és fényes popkarriert ígért nekik.

Vagyis önként (és dalolva) költöztek be a házba, aztán egyre semmitmondóbb SMS-eket írtak haza Kelly telefonjáról

– általában azt, hogy jól vannak és boldogok az énekes társaságában. Jogilag ez azt jelentette, hogy a hatóságok nem tehettek semmit.

A zeneipar viszont hátat fordíthatott volna R. Kellynek, mégsem tette. Ez az ember továbbra is lemezeket jelentetett meg, telt házas koncerteket tartott és mézesmázos interjúkat adott.Úgy tűnik, most végre összezár a szakma, mert ezek után senki sem mondhatja, hogy nem érdekli őt R. Kelly magánélete, csakis a zenei képességei. Érthetetlen, hogyan húzódhatott ez az ügy tíz évig.

Illetve, ha jobban belegondolunk, sajnos, nagyon is érthető...