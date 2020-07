Kulturális veszteségeink 90.

Biztosan önöket is zavarta, hogy régóta nem hallottak Kanye Westről. A rapistenség a napokban mindannyiunk örömére közölte, hogy új albumot izzít, és ha ez nem lenne elég, a legnagyobb amerikai nemzeti ünnepen, július 4-én bejelentette: indul a novemberi amerikai elnökválasztáson. Igen, jól olvassák.

Egy semmilyen politikai tapasztalattal nem rendelkező, a szórakoztatóiparban tevékenykedő, ám saját területén rendkívül sikeres ember pályázik a világ (valaha) legerősebb államának elnöki székére.

Hogy nem először történik ilyesmi? Meglehet. Sőt talán ebben is előttünk járnak az amerikaiak, talán hamarosan mindenütt a show-biznisz hírességei kerülnek fontos politikai pozíciókba, olyanok, akiket ismer és szeret a nép, és ezért fontos megmondóembereknek tart.

Kanye West érdekes jelenség, zenei és közéleti értelemben egyaránt. Körülbelül tíz éve milliárdos szupersztár, 43 éves korára mindent elért, ami a popszakmában elérhető. 2018 októberében azzal keltett feltűnést, hogy vizitált Donald Trumpnál a Fehér Házban, ahol egy tizenöt perces szerelmi monológban biztosította csodálatáról az amerikai elnököt. Az internet persze felrobbant, a rajongói egymásnak estek, Trump pedig valószínűleg elégedetten konstatálta, hogy végre sikerült maga mellé állítania egy híres zenészt, aki hatni tud a fiatal szavazókra. Kettejük kapcsolata azonban nem volt mindig felhőtlen.

West eleinte támogatta az elnököt, később az összes róla szóló Twitter-bejegyzését törölte. Ezután toppant be hozzá az ovális irodába, mindenki nagy meglepetésére. Kifelé menet pedig közölte, hogy távol akar maradni a politikától. Ehhez képest már a 2015-ös MTV Video Music Awards gáláján bejelentette, hogy 2020-ban elindul az elnökségért, tavaly pedig a 2024-es jelöltségre utalt. Viszont ugyancsak tavaly azt hallhattuk róla, csakis az ikonikus Make America Great Again szlogenes piros baseballsapkában hajlandó koncertezni, akinek ez nem tetszik, az ne filmezze, ne fotózza őt fellépés közben. Szerinte tévhit, hogy a feketék túlnyomó többsége demokrata párti. Idén viszont beállt a George Floyd meggyilkolása miatt kirobbanó tiltakozások mögé, és bejelentette, hogy ő finanszírozza a megfojtott fekete férfi kislányának oktatását. Szóval eléggé kiszámíthatatlan a fickó.

Most az sem világos, szimpatizál-e még Trumppal, és melyik párt színeiben indulna az elnöki székért.

A függetleneknek a két nagy párt jelöltjeivel szemben soha nem terem babér. Ha pedig republikánus jelölt lenne, az a szavazatok megosztásához vezet, vagyis a demokrata Joe Bidenhez képest egyébként is rosszul álló Trumpnak hátrány. Kivéve, ha ezek ketten abban spekulálnak, hogy a rapper a fekete szavazók egy részét vonzaná magához, és így csökkenne Biden szavazótábora.

Nézzük a számokat. Ha West csak az instagramos követőire számít, akkor is legalább 456 ezer voksot tudhat magáénak. A Twitteren azonban 29 millióan lesik minden szavát. Felesége, Kim Kardashian „tévés személyiség”, nyilván szívesen lenne first lady, és 65 milliós követőtábora van a Twitteren. Emellett a nagy bejelentés napján az egykori Trump-rajongó Elon Musk milliárdos vállalkozó is West mögé állt, feltétlen támogatásáról biztosítva a rappert.

Szóval nem árt őt komolyan venni. De persze az is lehet, hogy az egész felhajtás csak az új album promóciós kampányának része. Mert a kampány, az kampány: bármi is legyen a célja, profi módon kell csinálni.