Kulturális veszteségeink 67.

Az utóbbi évtized – de talán mondhatunk évtizedeket is – legnagyobb botránya dagad a brit királyi családban, de talán mondhatunk monarchiát is.

Harry herceg és Meghan hercegnő múlt héten lazán bejelentette, hogy minden tiszteletük a királyi családé, de távoznak az udvarból, ezentúl civilként szeretnének élni, felváltva Észak-Amerikában és Angliában, továbbá anyagilag is (majdnem) függetlenek akarnak lenni. Károly herceg és Vilmos herceg nagyon begurult, a királynő tajtékzik, állítják a brit bulvárlapok „belső forrásai”, és ebben lehet igazság, mert a Buckingham-palota hivatalos közleménye messze nem volt olyan kimért és szikár, mint megszoktuk.

Harry herceg személyes jó barátja, a kanadai miniszterelnök előbb tudott a dologról, mint a királynő – megint csak „állítólag”, de ebben is lehet igazság,

mert Meghan Markle már a nagy bejelentés másnapján Kanadába utazott, és nem vesz részt azon a családi válságértekezleten sem, amely e sorok írása idején zajlott a sandringhami birtokon, ahol a család – Harryék kivételével – az ünnepeket töltötte. Érdekes figyelni, mennyire másképp kezeli az ügyet a brit és az amerikai sajtó. Az USA-ban a királyi családot nem igazán veszik komolyan, tulajdonképpen Nagy-Britannia Disneylandjének tartják (még a CNN is), papírmasé figurákkal, amelyek néha megjelennek szórakoztatni a népet, de más feladatuk nem igazán van. A BBC és a londoni lapok ugyanakkor komoly válsághelyzetről számoltak be, mert a britek lelkében mégiscsak ott a több évszázados hagyomány iránti tisztelet. A kanadai sajtó pedig visszafogott, hiszen az ország papíron a monarchia része, II. Erzsébet az ő uralkodójuk is. Ott inkább számolgatnak: röpködnek az összegek, hogy a pár odaköltözése mennyibe kerül majd a kanadai adófizetőknek. Mert hiszen hiába akarnak ők normális emberekként élni, mégsem léphetnek ki csak úgy az utcára, a testőröket pedig a kanadai államnak kell fizetnie – legalábbis a jogászok többsége szerint, bár ilyesmire még nem volt precedens az ország történetében. Az viszont tény, hogy a 2018-as hercegi esküvőt a tévénézők tündérmeseként nézték az egész világon, nem csak az USA-ban. Ott viszont duplán jelen volt a mesefaktor,

hiszen hány meg hány hollywoodi film született arról, hogy a nép egyszerű lányáért eljött a szőke herceg?

Erről jut eszembe, hogy Meghan Markle állítólag már alá is írt egy szerződést a Disney-vel valami szöveg-alámondásos munkára, sőt az NME információi szerint ennek egy része már el is készült, december elején Kanadában. Vagyis ezek ketten már akkor tudták, mivel lepik meg az udvart az új évben, és a hercegnő nem kért engedélyt a protokollosztálytól, hogy felkeressen egy stúdiót.

A hollywoodi történetekből sajnos hiányzik a happy end utáni rész, amikor a királyi családba csöppent egyszerű halandó szembesül azzal, hogy többé nem lehet saját Facebook-profilja, mosolygó oldalbordaként kell élnie, és még csak a körmét sem festheti sötétkékre.

A királynő által összehívott családi csúcstalálkozón egyébként szerintem nem várható „ítélet” ebben a cserbenhagyásos ügyben. Inkább arra fogadnék, hogy az anyagiakat beszéli át Károllyal, Vilmossal és Harryvel II. Erzsébet. Aki egyébként azért lett királynő, mert édesapjának bátyja annak idején lemondott a trónról, hogy feleségül vehesse szerelmét, egy elvált amerikai színésznőt, és a tengeren túlra költözhessen vele.