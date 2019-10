Kulturális veszteségeink 60.

A Thelma és Louise életem egyik meghatározó filmje, azóta figyelem Geena Davis pályáját, vagyis kb. 18 éve mindent megnézek, amiben játszik, a kínos limonádékat is.

Nagyon örülök, hogy szombaton tiszteletbeli Oscar-díjat kapott, méghozzá nem színészi alakításaiért, hanem egy ennél sokkal fontosabb tevékenységért. Geena Davis ugyanis nemcsak színésznő, hanem a filmiparban és a médiában dolgozó nők jogaiért is sokat tett. Saját pénzéből alapított egy kutatóintézetet, amely 2004 óta foglalkozik a nemi egyenlőséggel, és rendszeresen közzétesz tanulmányokat, felméréseket, statisztikákat. Legutóbb például azt mutatta ki, hogy a hollywoodi filmekben a vezetőt – igazgató, elnök, csúcsvállalkozó – alakító nőket négyszer gyakrabban ábrázolják szexuális tárgyként, mint a szerepük szerint ugyanilyen pozíciót betöltő férfiakat. Például sokkal gyakrabban mutatják őket öltözés közben, vagy részben meztelenül.

A statisztika szerint az ilyen filmek 15 százalékában fordul elő, hogy a rájuk irányuló kamera lassan pásztázza a színésznők testét, míg a férfiaknál ez csak négy százalékban van így.

Az interneten bárki számára elérhető tanulmány azt vizsgálta, hogyan befolyásolják a filmek és a média sztereotípiái a lányok és a fiatal nők életét és vezetői ambícióit.

A fenti eredmény tulajdonképpen nem meglepő, hiszen a 2018-ban 20 országban bemutatott tíz legnagyobb kasszasiker egyikét sem nő rendezte, csupán a filmek negyedének volt női producere, és tízből csak egy film forgatókönyvírói között akadt nő. Geena Davis szerint egy női Bond-film vagy szuperhősfilm valamelyest lendít a helyzeten, (előbbit évek óta tervezgetik, utóbbiból idén láttunk egy gyenge kísérletet, a Marvel Kapitányt), de ezek fehér hollók, illetve kivételek, amelyek erősítik a szabályt. Valójában továbbra is a nemi diszkrimináció és a káros sztereotípiák uralják a filmvásznat, ez pedig aláássa a nők és lányok vezetői ambícióit az élet minden területén – véli Davis.

És bizony igaza van, hiszen a film és a képernyő manapság mindennél erőteljesebben befolyásolja azt, hogy a világ hogyan látja a nőket, illetve ők hogyan látják saját magukat.

A lányoknak, ha tisztában akarnak lenni a jogaikkal, látniuk kell pozitív és hiteles karaktereket, amelyek ösztönzik őket. A médiatartalmak készítőinek, a filmek alkotóinak pedig támogatniuk kell a nőket és fel kell hagyniuk a káros nemi sztereotípiák ismételgetésével.

Hogy pontosak legyünk: a tiszteletbeli Oscar-díj hivatalos neve Jean Hersholt Humanitárius díj, az intézetet neve angolul: Geena Davis Institute on Gender in Media. (Garantálom, ha rákattintanak a honlapjukra, hosszú órákra ott ragadnak.) Legszívesebben teljes egészében idemásolnám Davis köszönőbeszédét is. A lényeg: viszonylag könnyű lenne változtatni a helyzeten, ha az ünnepélyes díjátadó közönségét alkotó filmes szakemberek elővennék azokat a forgatókönyveket, amelyekkel éppen dolgoznak, és a nevek megváltoztatásával néhány férfikarakterből női karaktert csinálnának.