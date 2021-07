Kormányválságba sodródhat Szlovákia

Az indítványozók azt a korrupciógyanús, csaknem tízmillió eurós szerződést akarták napirendre tűzni, amelyet a Szlovák Posta kötött a Ľudovit Makó érdekeltségébe tartozó Lama.sk céggel. A Smer elnöke szerint Igor Matovič így akarta meghálálni a Szlovák Információs Szolgálat kötelékébe tartozott személynek, hogy terhelő vallomást tettek egykori cinkosaik ellen.

Az ülés ezután megszakadt, így Peter Pellegrini csak tegnap délben terjeszthette elő a kezdeményezést Matovič menesztésére. Pártja és a népszavazás kiírását támogató több mint félmillió polgár nevében kifejtette: a volt kormányfő súlyos hibákat követett el, és pénzügyminiszternek is alkalmatlan.

Az ellenzékiek rövid időn belül immár a harmadik bizalmatlansági indítványt nyújtották be a kabinet valamelyik tagja ellen, és ezek elhárítása mind nagyobb gondot okoz a kormánykoalíciónak, holott másfél évvel ezelőtt minősített többséget szerzett a törvényhozásban. Ám azóta fokozatosan gyengül politikai ereje és az összetartás is. Baklövéseikkel, viszálykodásaikkal szinte tálcán kínálják az érveket politikai ellenfeleiknek, akik ettől vérszemet kapva ismételgetik, hogy Eduard Heger kormányfőt valójában az elődje irányítja. Robert Fico szerint Matovič a jogállamiság alapvető elveit is felrúgva az úgynevezett vezeklők, a saját bőrüket menteni igyekvők hamis vallomásait és néhány cinkos ügyész és bíró szolgálatkészségét kihasználva, a múlt század ötvenes éveire emlékeztető koncepciós perekkel szeretné rács mögé juttatni politikai ellenfeleit, és a Smer egykori holdudvarából immár szigorított vizsgálati fogságba juttatott magas rangú tisztségviselőket. Mindez tegnap a kormánypártiak, illetve az ellenzékiek közötti indulatos szócsatában gyakran elhangzott, miközben egymás fejére olvasták vélt és valós túlkapásaikat.

A józanul gondolkodó polgárok sokáig úgy vélték, hogy Fico szüntelen vádaskodásaival egykori cinkosainak kétségtelen törvénytelenségeiről igyekszik elterelni a figyelmet, egyúttal saját gyanús ügyleteiről, vélhető bűnrészességéről. Meggyőződésük azonban kezd megrendülni. Ugyanis a kassai Alkotmánybíróság nemrég elrendelte az 565 napig fogva tartott Martin Ribár ügyvéd azonnali szabadlábra helyezését. Nem sokkal később újra letartóztatták őt, ám az illetékes bíró nem tartotta indokoltnak, hogy az esetleges vádemelést a rács mögött várja ki. Néhány napja a taláros testület lényegében igazat adott Dušan Kováčik volt speciális ügyész panaszának, amelyben arra mutatott rá, hogy letartóztatásáról részben Ondrej Repa ügyész és Juraj Kliment bíró döntött, akik közeli rokonok. Ezért elrendelték a nyomozati anyag pártatlan megítélését.

Idáig a kormány támogatottságát főleg a korrupció elleni harc alapozta meg. Újabban már az sem. Nem véletlen, hogy a legutóbbi felmérések szerint jelenleg csak az államfő hitelességi mutatója magasabb valamivel ötven százaléknál. A többi szlovák politikusban ennél is kevesebben, Matovičban pedig tízszázaléknyian bíznak.

Csalódottak az OĽaNO eddigi magyar támogatói Filip Mónika oktatásügyi államtitkár leváltása, még inkább az uniós pénzek elosztásából csaknem teljesen kisemmizett dél-szlovákiai régiók miatt.

Egyelőre annyi bizonyos, hogy a pénzügyminiszter marad. Még akkor is, ha a liberálisok nem állnak ki Matovič mellett, két volt kormánypárti képviselő pedig az ellenzék indítványát támogatja.

A rendkívüli parlamenti ülés egyértelművé tette, hogy kormányválság felé sodródik az ország. Kiutat jelenthetne, ha az Alkotmánybíróság nem kaszálná el az előrehozott választásról szóló népszavazást kezdeményező petíciót, amelyet több mint 600 ezer polgár írta alá.