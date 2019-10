Kérem a kivetkezőt!

Az ártatlanság vélelme szent és sérthetetlen, de ugyanilyen védelmet érdemel a bíróságok pártatlansága és függetlensége. Függetlenségének vélelme. Ezért Monika Jankovská volt igazságügyi államtitkárt természetesen nem küldheti senki azonnal a börtönbe, de bírói hivatásának gyakorlása alól fel kell függeszteni, ellenkező esetben még jobban megrendül az emberek igazságszolgáltatásba vetett hite, ami megint csak a szélsőséges erőknek kedvez.

Jankovská és Marián Kočner üzenetváltásai annyira kiterjedt bírósági korrupcióról árulkodnak, amely felett nem hunyhat szemet az Országos Bírói Tanács, nem maradhat tétlen arra hivatkozva, hogy Jankovskát hivatalosan még semmivel sem gyanúsították meg a hatóságok.

A bírók ellen indított fegyelmi eljárás nem büntetőjogi eljárás, tehát akkor is le lehet folytatni, ha esetleg később kiderülne, hogy a Threema-üzenetek nem hitelesek. Az eljáráshoz elegendő a megalapozott gyanú is.

A fegyelmi eljárás ugyanis nem azzal végződik, hogy Kočner „majmocskáját” rács mögé dugják, hanem azzal, hogy levetetik vele a bírói talárt (ha már erre nem képes önszántából).

Ugyanez vonatkozik a többi bíróra is, akiknek telefonját lefoglalták a nyomozók: „karanténban” kell tartani őket, amíg ki nem vizsgálják az ügyet. Ez a legelemibb érdeke a többi, tisztességes bírónak is, akiket nem vásárolt meg a maffia.

Csakhogy a bírói tanács tétlenkedése, alibizmusa a betyárbecsületet idézi, amit állítólag Jankovská is megjósolt az egyik, Kočnernek küldött üzenetben. A maffiatörténetek híres romantikája, ugyebár, amikor a lebukott tag nem köpi be a társakat. Holló a hollónak nem vájja ki. Egyelőre pont így viselkedik a bírói tanács is, elnök asszonya továbbra is habozik megvizsgáltatni az ügyet. Pedig itt nem a megbízhatatlannak is beállítható sajtóhírekre kellene támaszkodnia, elég lenne, ha betekintést kérne a rendőrségtől a nyomozati aktákba, miért is szedték össze a bírók telefonjait. Ehhez minden joga megvan, sőt még a Kočner–Jankovská üzenetek másolatát is kiadnák neki. Csak kérni kell, és kiadatik. Ha a Bírói Tanács tagjainak valóban oly fontos lenne a jó hírnevük meg a becsületük, ezt már rég megtehették volna, aztán beidézhetik a volt államtitkár asszonyt meg a többi bírót, hogy szembesítsék őket a tényekkel.

Nem ez az első eset, amikor a maffiával való összejátszás gyanúja felmerül Jankovskával kapcsolatban (lásd Ondrej Janíček vállalkozó és a Čongrády-banda ügyét). Így hát teljesen indokolt és megalapozott a fegyelmi eljárás megindítása, annak ellenére is, hogy bűnvádi eljárás még nem indult az ügyben. Vannak fejlett társadalmak ugyanis, ahol az erkölcs és az etika bizonyos értelemben még fontosabb, mint a törvények.

A szerző a Trend hetilap kommentátora