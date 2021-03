Járványpolitika

​​​​​​​A budapesti kínai nagykövetség oldaláról kiderül, hogy akit kínai vakcinával oltottak be, az könnyebben kaphat vízumot, ha Peking felé tart. Oltási útlevélen dolgozik az unióban is, csak egyelőre nem sikerült megegyezni a részletekről. Arról még semmit sem tudni, hogy az Egyesült Államokba melyik oltásokkal lehet majd egyszerűbben beutazni. De a politika és a nemzetérdek a koronavírus-járványban is dominál.