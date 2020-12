Itt a vakcina, csak kinek?

Konkrétan három videóról van szó, melyek már korábban nyilvánosságra kerültek, de még nem lehetett tudni, valódiak-e vagy sem. 2020-ban pedig, mikor a járvány első hulláma a legdurvábban dühöngött, a Pentagon előállt egy nyilatkozattal, hogy a felvételek valódiak, tényleg amerikai vadászgépek rögzítették azokat, és senki sem tudja, mi látható rajtuk. A videókon egyébként szó szerint ufók – azonosítatlan, tik-tak-szerű, ide-oda cikázó repülő tárgyak – láthatók, tehát aki kicsi, zöld emberkékre számít, csalódik. De mégis. Minden normális évben egy ilyen hír megrázta volna a világot és heteken, hónapokon keresztül csak ezzel foglalkoztunk volna. De nem idén.

Idén a koronavírus átírt minden tervet. Az enyémet, az önökét, a kormányét (tényleg, februárban parlamenti választás volt, emlékszik még rá valaki?), mindenkiét. Csakhogy úgy tűnik, lassan elérünk az alagút végére, és mintha valami fény is pislákolna: a hétvégén hozzánk is megérkeztek az első vakcinák, melyek véget vethetnek ennek a rémálomnak. Épp ezért elkeserítő látni, mennyien utasítják el élből a vakcinákat. Hiába oltatta be magát élő adásban Zuzana Čaputová köztársasági elnök és az ország vezetése, bizonyítandó, hogy a vakcina teljesen biztonságos, a károgás csak hangosabb lett.

Mármost az ufós történetből talán látható, hogy én magam sem vetem meg az összeesküvés-elméleteket. Jó kis agytornának tartom őket, és persze ki ne szeretne betekinteni a kulisszák mögé, rejtett összefüggéseket észrevenni, előállni AZ igazsággal. A problémák akkor kezdődnek, amikor a konteózás közben annyira elrugaszkodunk a valóságtól, hogy már nem veszünk figyelembe semmilyen bizonyítékot, ami ellentmond a saját véleményünknek, az agytornából pedig hitvitát kreálunk. Ilyenkor az észérvek már nem igazán számítanak, a hívő mindig talál kibúvót.

A vakcina veszélyességét firtatók eddig azt követelték, hogy a politikusok is adassák be maguknak az oltást. Most, hogy ez élő adásban megtörtént, hirtelen elterjedt, hogy nem is a védőoltást, hanem vitaminokat adtak be nekik. Kérdem én: meg lehetne győzni ezeket az embereket, ha a szemük előtt, egyenesen a Pfizer gyártósoráról levett vakcinát adnák be például Matovičnak? Valószínűleg nem, találnának egy újabb kiskaput.

A csipbeültetéses alkonteót különösen szórakoztatónak találom. Tényleg azt hisszük, hogy Szlovákia, ahol harminc év alatt nem tudták összekötni autópályával az ország két legnagyobb városát, mikrocsipeket fog adagolni a lakosságnak? Az az ország, ahol az országos tesztelés során papírra írták fel az eredményeket, mert nem voltak képesek leprogramozni egy működő mobilapplikációt? Próbáltak már bejelentkezni a slovensko.sk portálba? Vicc az egész. Csak szólok: a mikrocsipet mind rég magunkkal hordjuk az okostelefonunkban. Önként és dalolva.

Persze az is tény, hogy ez a kormány mindent megtett azért, hogy eljátssza az emberek bizalmát, és az elkeseredettség, amibe ez az év sokakat taszított, mindig a legrosszabbat hozza ki az emberből. Ezeket a sorokat is egy lockdown közepén írom, és lehet, hogy látni a fényt, de még nagyon távolinak tűnik.

Igaz, hogy az önsorsrontás szép magyar hagyomány, de próbáljunk meg higgadtan mérlegelni: ha valaki tálcán nyújtja nekünk a megoldást, ne lökjük el magunktól.