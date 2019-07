Hamis szolidaritás

A félmilliárdos szociális csomagból jut a vállalkozóknak, a gyereket nevelőknek, és persze mindenekelőtt a nyugdíjasoknak. Robert Fico jókora képzavarral „a szociális intézkedések zászlóshajójának” nevezte a csomagot, és megint elmondta, hogy az embereknek is meg kell érezniük, ha jól teljesít az ország. És főleg a választóknak. A Smer választóinak – tehetnénk hozzá, mert a legnagyobb csomagot ismét a nyugdíjasok kapják, akik immár a Smer fogyatkozó szavazótáborának többségét teszik ki.

Mivel a kormány és az ország is a fogyasztás megszállottja, nem is lehet más a Smer fő prioritása, mint az ajándékvásárlásra adott extra karácsonyi nyugdíj-kiegészítés. Idén igencsak gazdag lesz a karácsony, hiszen dupla kiegészítést kapnak a nyugdíjasok.

Ján Richter szociális ügyi miniszter magyarázata szerint a cél „az idősek anyagi helyzetének javítása a karácsony előtti időszakban”. A hivatalos statisztikai adatok szerint azonban a nyugdíjasok csupán hét százaléka él szegénységben, és sokkal rosszabb helyzetben vannak a sok gyereket nevelő családok, nem is beszélve a csonka családokról. Azoknak a családoknak a 40 százaléka él szegénységben, ahol csak egy szülő neveli a gyerekeket. Így gazdasági, szociális (és emberi) szempontból is sokkal logikusabb lenne például a karácsonyi extra családi pótlék vagy 13. gyerekgondozási segély stb. Azonban semmi ilyesmit nem tervez a kormány.

A Smer a gyermekgondozási segély emelésével igyekszik kiegyensúlyozni ezt az igazságtalan helyzetet, ami helyes is, csakhogy a szociális igazságosság szempontjából ez a megoldás is sántít.

A gyermekgondozási segély csinos összeggel, 150 euróval emelkedik és eléri a 370 eurót, de csak azok kapják meg, akik a gyerek születése előtt dolgoztak. A munkanélkülieknek és az egyetemista lányoknak pechjuk van, ők csak 270 eurót kapnak.

Az extra karácsonyi nyugdíjnál viszont semmilyen feltétel nincs. Az állam nem tesz különbséget a nyugdíjasok között az alapján, hogy a nyugdíj előtt éppen dolgoztak-e vagy sem.

Sőt, ellenkező elv érvényesül. A legmagasabb összegű, 200 eurós karácsonyi „smeres választási ajándékvásárlási utalványt” azok kapják, akiknek a legalacsonyabb a nyugdíjuk, legtöbbjüknek azért, mert a nyugdíj előtt keveset kerestek vagy munkanélküliek voltak – amiről persze nem biztos, hogy ők tehetnek. Viszont akkor is fordított támogatási elv érvényesül, mint a gyesnél.

Ján Richter szociális ügyi miniszter bejelentette (csakúgy, mint négy éve a választás előtt), hogy a jövőben szeretnék 13. nyugdíjjá alakítani a karácsonyi bónuszt.

Hogy miért, azt nem tudni. A Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis világos, hogy

a nyugdíjasok anyagi helyzete megegyezik azokkal a háztartásokéval, ahol egy kereső személy tartja el a családot.

És a minisztérium is tudja, hogy a szegény családokban élő gyerekek vannak szociális szempontból a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Eléggé csalárd politika alacsonyabb gyerekgondozási segéllyel büntetni a munkanélküli anyákat. Hiszen ezt a támogatást nem karácsonyi ajándékvásárlásra adják, hanem például a napi pelenkamennyiség megvásárlására, a gyerek ellátásához szükséges egyéb dolgokról nem is beszélve.

A szerző a Trend hetilap kommentátora