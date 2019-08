Gyűlölet nélkül

A Fórum Intézet júniusi felméréséből egyebek mellett kiderült, hogy a körülbelül 380 ezer szlovákiai magyar választópolgárból 334 ezer saját magyar politikai képviseletet akar, és 254 ezer szerint ennek legmegfelelőbb formája a meglevő politikai pártok összefogásán alapuló egyetlen politikai szubjektum. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen valamennyi eddigi felmérésünk azt bizonyítja, hogy a választók többségének igénye a magyar összefogás iránt gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve létezik, amióta megszűnt ez az összefogás, vagyis a Híd létrehozása óta. És ez az igény az idők folyamán egyre erősödött, ezzel egyidejűleg pedig csökkent a magyarok választási részvétele, s ezt is egyre inkább a Híd és az MKP összefogásának hiányával indokolták a szavazók, csakúgy mint most is a választani nem szándékozók 84 százaléka.

Az is kiderült, hogy összefogás esetén többen mennének el szavazni, mintha a magyar pártok külön-külön indulnának, s az egyetlen magyar képviseletre többen szavaznának, mint a külön induló magyar pártokra összesen.

Számokban kifejezve: a külön-külön induló magyar pártokra jelenleg összesen körülbelül 216 ezer magyar szavazna, a közös magyar képviseletre 266 ezer. Nem kell emögött semmiféle módszertani összeesküvést sejteni, mint ahogyan ezt egyesek sugallni próbálták (csak ők tudják, hogy miért). Azt hiszem, teljesen érthető és logikus, hogy akik az összefogást hiányolják, márpedig ők vannak többen, azok inkább szavaznak egy közös képviseletre.

Természetesen senki sem állítja azt, hogy mindenki szavazna erre a formációra. De a külön induló pártokra sem szavazna mindenki!

Viszont a számok arról árulkodnak, s ez a lényeg, hogy többen szavaznának az egységre, mint a külön megmérettetésre.

Ami egyébként az utóbbi hónapok szlovák közvélemény-kutatásai szerint nullával egyenlő magyar parlamenti képviseletet eredményezne. Vannak persze, akik azt mondják, hogy az sem lenne baj, meg azt is, hogy úgy kell nekünk, magyaroknak (ezt a mazochista hozzáállást végképp nem értem, ugyan miért kellene saját magunkat büntetnünk). Meg olyan is van, aki azt hirdeti, hogy a magyar parlamenti és kormányzati képviseletek a kezdetektől mostanáig semmi hasznot nem hoztak nekünk. Eddigi felméréseink viszont azt bizonyítják, hogy a magyarok többsége ezt pozitívabban ítéli meg. Arról nem is beszélve, hogy nem tudhatjuk, mi lett volna velünk az eddigi magyar érdekképviseletek nélkül, s nélküle mi várna ránk a jövőben.

Az első lépést most a pártoknak kell megtenniük. Biztosan nem lesz könnyű, főleg abban a negativisztikus légkörben, amelyet némely politikusok, újságírók, egyéb értelmiségiek és mások gerjesztenek (megint csak ők tudják, hogy miért). Gyűlölködők mindig voltak, vannak és lesznek.

De nem ők a többség.